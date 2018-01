Jedzenie to droga do szczęścia

Jak jedzenie wpływa na twój nastrój? Naukowcy twierdzš, że wszystko zależy od twojego wieku.

Ludzie sš dziwni. Mamy emocje, których nie potrafimy kontrolować, a czasem wyjaœnić. Naukowcy z Binghamton University przeprowadzili badanie, które pokazało, jak różne produkty spożywcze wpływajš na nasz nastrój. Co ciekawe, ten efekt zmienia się wraz z wiekiem.

Naukowcy przeprowadzili ankietę internetowš, aby sprawdzić, jakie jedzenie zapewnia lepszy, bardziej stabilny nastrój. Jest to doœć ważne, ponieważ jedzenie jest czymœ, co możemy łatwo kontrolować, a dobry nastrój oznacza, że jesteœmy szczęœliwsi.

Badanie wykazało, że młodzi ludzie (18-29 lat) powinni spożywać więcej mięsa. (Uwaga weganie i wegetarianie!) Mięso zwiększa dostępnoœć prekursorów neuroprzekaŸników. W waszych mózgach wzrasta stężenie zwišzków, które przenoszš sygnały między komórkami. Roœnie poziom dopaminy – przekaŸnika przyjemnoœci i noradrenaliny – zwiększa pobudzenie, dzięki temu jesteœcie szczęœliwi i macie mnóstwo energii.

Naukowcy odkryli również, że ten sam bilans chemiczny u młodszych może być regulowany poprzez regularne ćwiczenia. Jedzenie mięsa nie jest niezbędne, choć pomocne. Najgorszym scenariuszem byłoby nie jeœć mięsa i pomijać regularne ćwiczenia. Malkontenctwo i narzekanie będzie wówczas waszym codziennym przeżyciem.

Tymczasem starsze osoby powinny jeœć więcej owoców, ponieważ zwiększajš dostępnoœć przeciwutleniaczy, a unikać potraw stymulujšcych, takich jak kawa czy majšcych wysoki indeks glikemiczny. Antyoksydanty sš bardzo ważne w kontrolowaniu nastroju osób już powyżej 30 roku życia. To jest prosta kwestia fizjologiczna. Wraz z wiekiem wzrasta poziom wolnych rodników (utleniaczy), a z nim zapotrzebowanie na antyoksydanty. Lina Begdache, jedna z autorek badania, wyjaœniła: "Wolne rodniki powodujš zaburzenia w mózgu, co zwiększa ryzyko wystšpienia zaburzeń psychicznych. Ponadto zmniejsza się nasza zdolnoœć do reagowania na stres, więc jeœli spożywamy pokarm, który aktywuje reakcję na stres (np. kawę i zbyt dużo węglowodanów), częœciej doœwiadczamy zaburzeń psychicznych".

Wydaje się niesprawiedliwe, że młodzi mogš jeœć dużo mięsa, podczas gdy ci nieco starsi powinni się przerzucić na owoce i korzonki.