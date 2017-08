Osocze bogatopłytkowe - piękno ukryte w Twojej krwi!

Jak w przypadku wielu produktów promowanych przez gwiazdy - zastanawiamy się czy terapia PRP to tylko chwyt marketingowy, czy naprawdę skuteczny sposób na drugą młodość dla skóry. Sprawdzamy!

Dlaczego „wampirzy lifting"

Całe zamieszanie wokół PRP zaczęło się, kiedy kilka lat temu Kim Kardashian wrzuciła na swój profil społecznościowy zdjęcie, które obiegło wszystkie plotkarskie serwisy. Popularna Kardashianka, z twarzą we krwi i anielskim uśmiechem na twarzy. Celebrytka zdradziła, że zabieg, z którego korzysta to „vampire facelift” czyli ostrzykiwanie własną krwią. Od tej pory wampirzy lifting zaczął robić zawrotną karierę a kolejne gwiazdy rozpływały się w zachwytach nad niewiarygodną skutecznością terapii o przedziwnej nazwie. Likwidacja zmarszczek, ujędrnianie skóry, rozświetlanie cery, poprawa gęstości włosów - wszystkie atuty ukryte w jednej ampułce wypełnionej własną krwią Pacjenta.

Nazwa „wampirzy lifting” przyjęła się bardzo szybko z dosyć oczywistych względów wizualnych. Jednak lekarze medycyny estetycznej chętniej używają dwóch pozostałych terminów: PRP, co po rozwinięciu czytamy Platelet Rich Plasma oraz będącego wolnym tłumaczeniem skrótu "osocze bogatopłytkowe”. Te medyczne nazwy z pewnością lepiej odzwierciedlają zasadę działania zabiegu, która polega, ni mniej ni więcej, a na ostrzykiwaniu wypreparowanym z krwi pacjenta osoczem o dużym stężeniu płytek krwi. Płytki krwi, inaczej trombocyty to naturalny składnik krwi człowieka, odpowiedzialny między innymi za skurcz naczyń krwionośnych oraz za kluczowy w medycynie estetycznej: wzrost fibroblastów. Kluczowy, bowiem to właśnie fibroblasty produkują kolagen i elastynę - najważniejszy element wpływający na młodość i jędrność naszej skóry. To tyle z teorii. Przechodzimy do praktyki. Czy to działa?

Klinika Miracki - PRP inne niż wszystkie

Do przetestowania zabiegu PRP wybraliśmy warszawska Klinikę Miracki ponieważ zabieg przez nią oferowany jest dokładnie tym, z którego korzysta Kim Kardashian i znacząco różni się od tradycyjnych zabiegów osoczem. Osocze bogatopłytkowe w Klinice Miracki jest pozyskiwane, dzięki systemowi Magellan. Jak wyjaśnił nam właściciel kliniki, doktor Krzysztof Miracki „oferowany przez nas zabieg HD PRP Magellan, to wyjątkowa wersja tej terapii. System Magellan to najlepszy dostępny obecnie rodzaj zabiegów z kategorii PRP, zresztą dokładnie z tego samego systemu w tureckiej klinice korzysta Pani Kardashian. Różnica polega na dwóch elementach. Przede wszystkim Magellan pozwala na osiągnięcie najwyższego stężenia płytek w pobranym i odwirowanym materiale (aż do 2 milionów w mikrolitrze, czyli siedmiokrotnie więcej niż w klasycznym zabiegu) co powoduje, że do pełnej terapii wystarcza jeden zabieg, bez konieczności wykonywania serii. Po drugie system PRP pozwala bardzo dokładnie śledzić lekarzowi wszystkie parametry pobranego materiału - nic nie dzieje się „na oko”. Każdy parametr dokładnie przeanalizowany jest przez urządzenie."

Zabieg HD PRP Magellan - skrót HD oznacza tradycyjnie "high definition”, czyli definiuje to najwyższe stężenie płytek w osoczu Magellan i odróżnia je od pozostałych tego rodzaju zabiegów. Zanim przystąpiliśmy do zabiegu musieliśmy wybrać obszar, na którym chcemy wykonać wampirzy lifting. Testerka zdecydowała się na odmładzanie twarzy, chociaż trzeba przyznać, że możliwości jest wiele. Do wyboru mieliśmy między innymi: poprawę kondycji skóry głowy, odmładzanie dekoltu i szyi, odmładzanie dłoni, ujędrnianie skóry na całym ciele, a nawet… poprawę komfortu życia intymnego, czyli ostrzykiwanie okolic intymnych!

Piękno ukryte we krwi trochę boli

Na początek pobranie krwi. Dosyć standardowe: duża strzykawka, miła pielęgniarka. Z przedramienia pobrała testerce około 60 ml krwi. Następnie strzykawka została podłączona do urządzenia wirującego, czyli do serca systemu Magellan. Wszystko przebiega sterylnie, krew w żadnym momencie nie ma kontaktu z możliwymi zanieczyszczeniami powietrza. Po kilku minutach odwirowany materiał - zastrzyk naturalnej młodości wraca do innej strzykawki. I w tej formie podawany jest przez lekarza w równych odstępach, niezbyt głęboko w skórę. Mieliśmy oczywiście możliwość skorzystania ze znieczulenia kremem, jednak wybraliśmy wersję gwarantującą wszystkie odczucia. Być może nie był to idealny wybór - zabieg nie jest bowiem przyjemny. Ukłucia są dosyć bolesne i nie jest ich mało. A zatem rada dla wszystkich - korzystajcie ze znieczulenia.

Po trwającym kilkanaście minut zabiegu nasza testerka wyglądała trochę jak Kim Kardashian znana ze zdjęcia, od którego wszystko się zaczęło. Skóra była pokłuta i zaczerwieniona w miejscach wstrzyknięć. Pielęgniarka oczywiście pomaga delikatnie oczyścić skórę, podaje też delikatnie krem łagodzący. I to wszystko. Pozostaje czekać.

Efekt - spektakularny

Nasza testerkę spotkaliśmy ponownie po dwóch dniach od zabiegu. I choć przyznajemy, że mieliśmy w sobie nieco niedowierzania przed zabiegiem - efekt zaskoczył wszystkich. Osocze bogatopłytkowe naprawdę działa! Już po kilku dniach widać było radykalna zmianę w wyglądzie skóry, która stała się świetlista, sprężysta i „świeża”. Drobna siateczka zmarszczek całkowicie zniknęła, a lekkie nierówności kolorytu i rozszerzone pory przeobraziły się w alabastrowo gładką, promieniejącą cerę. Zdecydowanie HD PRP Magellan uważamy za nasz ulubiony zabieg.

Artykuł powstał we współpracy z Kliniką Miracki w Warszawie