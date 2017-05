Włochy: Gwałtowny wzrost zachorowań na odrę

W kwietniu 2016 roku na odrę zachorowało 76 osób.

Od początku stycznia 2017 r. stwierdzono 1920 przypadków, co uznano za rekord, biorąc pod uwagę to, że w całym zeszłym roku zachorowały 844 osoby. W jednej trzeciej przypadków tegorocznych zachorowań doszło do powikłań.

O chorych poinformowały ministerstwo prawie wszystkie regiony kraju, ale najwięcej takich sygnałów napływa z Piemontu, Lacjum, Lombardii i Toskanii.

Szerzenie się tej choroby zakaźnej resort zdrowia wiąże ze spadającą z roku na rok liczbą szczepień.

Polityczni przeciwnicy opozycyjnego Ruchu Pięciu Gwiazd zarzucają mu prowadzenie kampanii przeciwko obowiązkowym szczepieniom.

Założyciel ruchu Beppe Grillo odpiera te zarzuty i określa je jako "fake news"