Jesteś gotowa na słońce? Oto 3 rzeczy, które wykonane wiosną, doskonale zaprocentują latem

Po pierwsze – peeling

Wiosenny peeling ma wręcz zbawienne działanie na naszą zmęczoną, suchą i szarą skórę. Dlatego zacznij wiosenne przygotowania do lata właśnie od niego. Jednak pamiętaj, że zwyczajny domowy zabieg może w tym wypadku okazać się po prostu za słaby w swoim działaniu. Dlatego postaw na peeling wykonywany przy użyciu profesjonalnego sprzętu kosmetycznego. Nie musisz jednak w tym celu wybierać się do gabinetu urody. Tego typu rozwiązania są obecnie dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki. Możesz bowiem wykonać na przykład profesjonalny i niezwykle skuteczny peeling kawitacyjny nie wychodząc z domu. Wygodnie i wtedy, kiedy masz na to czas.

Peeling kawitacyjny doskonale poprawi wewnętrzny metabolizm komórek skóry. To znakomity sposób, aby usunąć martwy naskórek i oczyścić skórę z wszelkiego rodzaju bakterii, toksyn oraz innych zanieczyszczeń. Skóra po takim zabiegu pozostaje idealnie gładka, świeża, miękka i nawilżona. Dobrze jest regularnie powtarzać tego typu zabiegi, aby stale cieszyć się ich rezultatami.

Po drugie – nawilżanie

Twoja skóra potrzebuje wody, której pokłady są zapewne na wyczerpaniu po zimowych mrozach, wietrze i centralnym ogrzewaniu. Dlatego tak ważne jest tutaj intensywne i regularne nawilżanie. Dobrze, że zaczynasz przygotowania do letniego słońca już teraz – kilkudniowe smarowanie się nawet najlepszymi specyfikami i preparatami nawilżającymi nie przyniesie rezultatów. Tutaj potrzeba czasu, aby wysuszona skóra zregenerowała się i odzyskała właściwy poziom nawilżenia. Jeśli twoja skóra jest naprawdę w złym stanie, może okazać się, że niezbędne będą tutaj profesjonalne zabiegi wykonywane bądź samodzielnie w domu lub też w gabinecie kosmetycznym. Jednak spokojnie, do lata i twojego bikini pozostało jeszcze dużo czasu, zatem na pewno zdążysz dodać swojej skórze elastyczności i jędrności.

Po trzecie – relaks

Zauważyłaś jak wygląda twoja cera po długiej, spokojnej i zdrowo przespanej nocy? Jest po prostu promienna. Nic bowiem tak nie pomaga naszej skórze, jak porządna dawka snu i relaks. Dlatego wraz z wiosną przyjmij postanowienie, że będziesz się wysypiać i…korzystać z czekolady! Tak! Czekolada słynie ze swoich relaksujących właściwości, jednak nie namawiamy cię, abyś zajadała się czekoladą. Najlepiej skorzystaj z odprężających masaży, w których stosuje się płynną czekoladę. Takie zabiegi to przyjemność zarówno dla ciała, jak i zmysłów.