Rosja: Wojna dziennikarzy z parlamentem

Media ogłosiły bojkot tych deputowanych, którzy nie chcieli ukarać swojego kolegi molestujšcego korespondentki.

– Duma nie jest bezpiecznym miejscem pracy dziennikarzy obu płci (a czy to wiadomo, jakie preferencje majš deputowani) – stwierdził szef radia Echo Moskwy Aleksiej Wieniediktow.

Echo oraz 13 innych mediów (w tym dwie stacje telewizyjne), które utrzymujš – choć w różnym stopniu – swojš niezależnoœć, wycofały swoich korespondentów z Dumy lub zakazały im kontaktowania się z szefem komisji spraw zagranicznych Leonidem Słuckim oraz wszystkimi politykami z parlamentarnej komisji etyki.

Na poczštku lutego trzy anonimowe dziennikarki oskarżyły Słuckiego o molestowanie. Pod koniec tego miesišca kolejne trzy, ale już jawnie – w tym z niezależnej telewizji DożdŸ i rosyjskiej redakcji BBC – potwierdziły to. Kolejna powiedziała, że z powodu zachowania szefa komisji spraw zagranicznych częœć korespondentek przestała prosić go o komentarze.

Dwie pierwsze złożyły skargę do parlamentarnej komisji etyki, w dodatku dziennikarka BBC nagrała cały monolog Słuckiego, w którym proponuje jej zostanie jego „zajšczkiem". – Ale ja niedługo wychodzš za mšż – protestowała. – Œwietnie, będziesz jego żonš i mojš kochankš. Mówię ci, nie zwracaj uwagi na młodego, bo to ja mogę ci realnie pomóc – odpowiedział jurny parlamentarzysta.

W œrodę komisja etyki stwierdziła, że ich kolega Słucki „nie naruszył przyjętych norm zachowania". Za to etycy z Dumy zgłosili pretensje pod adresem dziennikarek, że „wystšpiły praktycznie w jednym czasie, w okresie wyborów prezydenta Rosji", co ma œwiadczyć o tym, że „ich działania były zaplanowane". Szef etyków powiedział, że komisja nie bierze pod uwagę nagrania dokonanego przez dziennikarkę BBC, gdyż „nie ma instrumentarium" (do badania nagrań). – A w ogóle, gdy wchodzicie, by zrobić wywiad, to należy zapytać o pozwolenia włšczenia dyktafonu – pouczył parlamentarzysta dziennikarki.

Sam Leonid Słucki zapowiadał, że „nie zostanie rosyjskim Harrym Wiensteinem". – Widzimy przecież, że wszyscy dziennikarze, którzy dzisiaj zajmujš się tym tematem, to dziennikarze zachodnich mediów, ja ich nazywam wrogimi mediami – podsumował deputowany rzšdzšcej Jednej Rosji Szamsaił Saraliew.

„Jeœli prawa obywateli chronione sš wybiórczo, jeœli deputowani mogš lekceważyć godnoœć i bezpieczeństwo innych, gdyż liczš na korporacyjnš solidarnoœć Dumy, to znaczy, że w strefie ryzyka znajdujš się prawa wszystkich" – stwierdziła redakcja największej rosyjskiej gazety ekonomicznej „Wiedomosti", komentujšc wyrok komisji i również zapowiadajšc bojkot.

– To jest sprawa, która nie należy do kompetencji administracji prezydenta – przekonywał rzecznik Putina Dmitrij Pieskow. Sam lokator Kremla 12 lat temu publicznie wyrażał zachwyt ówczesnym prezydentem Izraela Mosze Kacawem oskarżonym o gwałt na dziesięciu kobietach. – Nigdy bym się tego po nim nie spodziewał, zaskoczył nas wszystkich. Zazdroœcimy mu – mówił Putin.