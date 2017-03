Niemiecka prasa: Czy Warszawa jest poczytalna?

Zdaniem komentatora frankfurckiej gazety wypowiedź premier Beaty Szydło, że ostatni szczyt Unii Europejskiej w Brukseli nie był porażką, ale zwycięstwem Polski "brzmi jak z innej rzeczywistości".

"Jeśli zwycięstwa polskiego rządu polegają na tym, że w jakiejś ważnej kwestii staje się samemu przeciwko 27 innym państwom członkowskim, to jak w takim razie wyglądać mają porażki? – pyta retorycznie komentator dodając, że wynik głosowania w Radzie Europejskiej nad reelekcją Donalda Tuska "nawet w przybliżeniu nie wyraża ogromu szkód, które powstały dla Polski".

Zdaniem komentatora "szanse, by pozytywnie wpływać na decyzje w Unii Europejskiej na swoją korzyść, po tej farsie dramatycznie spadły".

Dziennik zwraca uwagę, że nawet w wypowiedziach najbliższego sojusznika Warszawy, premiera Viktora Orbana, pobrzmiewają "wątpliwości na temat poczytalności polskich przywódców".

"Nawet jeśli pominiemy kwestię, czy wybór Tuska jest dla Unii Europejskiej dobry czy nie, niepokojące jest to, jak bardzo rząd jednego z wielkich państw członkowskich pomylił się co do stosunku sił i jak dumny jest przy tym ze swojej niezdolności do tworzenia aliansów" - pisze FAZ.

Zdaniem autora komentarza Reinharda Vesera działania Warszawy nie tylko szkodzą samej Polsce, ale i całej wspólnocie. "Nawet jeśli dobrze się stało, że pozostałe państwa członkowskie nie ugięły się pod próbą partyjno-politycznego szantażu ze strony Jarosława Kaczyńskiego, nie oznacza to zwycięstwa dla Unii Europejskiej, ponieważ Warszawa najwidoczniej zdecydowana jest do maksymalnego powiększenia szkód dla siebie i dla wszystkich".

Autor ocenia, że "zapowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych politycznej blokady w Unii Europejskiej ma w sobie coś z politycznego amoku". Jeśli Warszawa rzeczywiście zrealizuje to co zapowiada, "to w tym sądnym roku może zostać otwarty kolejny front, który pogrzebie wspólnotę". W ten sposób "działający rzekomo w narodowym interesie polski rząd wykona to, na co liczy reżym, który stanowi właśnie największe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Kreml powinien przygotować odznaczenia dla Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi" – podsumowuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Niniejszy artykuł jest omówieniem głosu prasy niemieckiej i niekoniecznie odzwierciedla opinie redaktorów Redakcji Polskiej DW