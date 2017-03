Awantura o prezydenckie menu

Każda ze stron upiera się przy swoim. "Jako, że to piątek i post, sprawa wydaje się być wagi państwowej" - komentuje Tygodnik Podhalański.

Dziś, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, prezydent Andrzej Duda razem z prezydentem Słowacji Andrzejem Kiską jeździli na nartach na Kasprowym Wierchu.

Relację niemal na żywo podawał lokalny Tygodnik Podhalański. "Wizyta prezydentów Polski i Słowacji na Kasprowym wzbudziła wielkie zainteresowanie narciarzy, którzy robili głowom obu państw zdjęcia. Prezydenci mieli okazję do swobodnej pozadyplomatycznej rozmowy na Kasprowym" – pisze Tygodnik.

Dalej gazeta podała, że po prezydenckich nartach przyszedł czas na posiłek. "W restauracji na szczycie prezydent Duda zamówił kiełbaskę, chyba zapominając, że dziś piątek, a w środę rozpoczął się Wielki Post" – zauważają zakopiańscy dziennikarze.

Do informacji dołączono zdjęcie siedzącego przy stole prezydenta i konsumującego coś... w kolorze bardzo zbliżonym do pieczonej kiełbaski. Pewności jednak nie ma, bo dokładnie nie widać, co prezydent spożywa.

Ale i tak relacja wywołała lawinę różnych komentarzy, nie tylko na profilu Tygodnika na Facebooku. Redakcji zarzucano kontrolę tego, co robi prezydent. Pytano, czy dziennikarze będą śledzić też głowę państwa w... toalecie.

Były też inne głosy. "Nie chodzi o kontrolowanie tego, co je, tylko na pokaz taki świętoszkowaty, że prawie nie wychodzi z kościoła, ale postu to już nie przestrzega? Tyle warta jego wiara" – napisał jeden z internautów.

Inny uważa, że to fajna informacja, że mamy sprawnego prezydenta, który śmiga na nartach, a nie jakiegoś politycznego grubasa, który tylko siedzi przy stole.

Jeszcze inny z użytkowników serwisu napisał, by zgłosić sprawę biskupowi. "Robicie aferę, bo miał ochotę na kiełbasę. Prezydent też człowiek" – dodał.

Głos w sprawie dania, które na szczycie Kasprowego spożywał prezydent Andrzej Duda, zabrała też Kancelaria Prezydenta.

Marcin Kędryna, który zajmuje się w niej obsługą prezydenckiego Facebooka skontaktował się z redakcją "Tygodnika Podhalańskiego" i zażądał sprostowania informacji o kiełbasce. Twierdził, że prezydent spożywał faszerowanego pomidora.

- Prezydent przywiązuje naprawdę dużą wagę do spraw tego rodzaju, kwestii postów, takich rzeczy, kwestii tradycji itd. – tłumaczył Kędryna w rozmowie, której można wysłuchać na stronie "Tygodnika".

Urzędnik zwrócił też uwagę na negatywne komentarze, jakie się pojawiły pod relacją z prezydenckiego posiłku.

- Ja nie czytam i polecam również panu – odpowiada dziennikarz Kędyrnie. W odpowiedzi usłyszał: - Myśmy wybory wygrali dzięki pilnowaniu internetu.