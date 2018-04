Węgry: W dwa dni zamkną największy opozycyjny dziennik

Ostatni numer gazety ukaże się w œrodę, o północy z wtorku na œrodę przestanie nadawać za to Lanchid Radio. Powodem jest decyzja biznesmena Lajosa Simicski, który zapowiedział, że przestaje finansować swoje media.

"Z powodu problemów finansowych "Magyar Nemzet", właœciciele zdecydowali, że 11 kwietnia 2018 roku, wydawca zaprzestanie działalnoœci medialnej, zamykajšc tym samym dziennik "Magyar Nemzet" i jego wersję online - mno.hu" - czytamy w oœwiadczeniu.

Opozycyjna telewizja Hir TV będzie mogła nadal działać, ale po przeprowadzeniu restrukturyzacji. Nowego właœciciela ma szukać tygodnik "Heti Válasz" - ma na to tydzień.

Pracownicy zostali powiadomieni o decyzji Lajosa Simicski o godz. 10.00. "Magyar Nemzet" wychodził 80 lat.

Announcement of closure of 80 years old #Hungarian #newspaper #MagyarNemzet. pic.twitter.com/iAYrTqmBLv