Agnieszka Graff dla "Financial Times": Test dla polskiego Kościoła

Tym, co odróżnia obecnš próbę zaostrzenia przepisów aborcyjnych od tej podjętej przez PiS w 2016 roku, jest bezpoœrednia presja wywierana na rzšdzšcych przez Koœciół katolicki - pisze w komentarzu dla "Financial Times" Agnieszka Graff, pisarka, publicystka i nauczycielka akademicka, feministka, członkini zespołu "Krytyki Politycznej" i rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Agnieszka Graff w swoim tekœcie, pisanym we współpracy z Agatš Szczęœniak z OKO.Press, przypomina, że już w tej chwili w Polsce obowišzujš jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów aborcyjnych, zezwalajšcych na przeprowadzenie zabiegu jedynie w trzech przypadkach - cišży będšcej wynikiem gwałtu lub stosunku kazirodczego, zagrożenia zdrowia matki lub ciężkiego uszkodzenia płodu.

Publicystka opisuje założenia projektu "Stop Aborcji", podkreœlajšc, że jeœli zawarte w nim przepisy zostanš uchwalone, Polki będš zmuszone do rodzenia dzieci nie tylko niepełnosprawnych, ale i œmiertelnie chorych, które umrš wkrótce po narodzinach. Jak podkreœla Graff, 95 procent legalnych aborcji w Polsce dotyczy "ciężko uszkodzonych płodów", a tę zasadę właœnie chcš zlikwidować autorzy projektu "Stop Aborcji". "Oznacza to w praktyce całkowity zakaz usuwania cišży" - pisze Agnieszka Graff.

Po ewentualnym wprowadzeniu nowych przepisów lekarze, według Graff, przestanš kierować kobiety na badania prenatalne, w obawie przed oskarżeniami o ułatwianie aborcji.

Publicystka zauważa, że pierwszš próbę zaostrzenia przepisów aborcyjnych podjšł rzšd Zjednoczonej Prawicy w 2016 roku, co spowodowało zauważony na œwiecie "Czarny Protest" Polek.

Jak pisze Graff, w marcu tego roku nastšpiło swoiste deja vu - władza znów próbuje zaostrzyć przepisy i znów Polki, ale też Polacy, masowo przeciwko temu zaprotestowali. Między obydwoma protestami widać jednak zasadniczš różnicę - uważa feministka.

"Tym, co odróżnia obecnš próbę zaostrzenia przepisów aborcyjnych od tej podjętej przez PiS w 2016 roku, jest bezpoœrednia presja wywierana na rzšdzšcych przez Koœciół katolicki" - pisze Graff. "Obecnie Koœciół wspiera partię Jarosława Kaczyńskiego i społeczeństwo to wie. Tylko 30 procent Polaków postrzega Koœciół katolicki jako neutralny".

Graff przypomina apel Episkopatu do parlamentarzystów o "rozważenie zakazu aborcji", i póŸniejsze podziękowania za skierowanie projektu "Stop Aborcji" do dalszych prac w sejmowych komisjach.

"Ten spektakl politycznego poddania się sprowadził tłumy na ulice.

Banery były radykalne: "Decyduję o religii, a nie religia o mnie"; "Moja macica nie jest twojš kaplicš". Koœciół objawił się jako sztywna, ideologiczna i okrutna instytucja, która lekceważy cierpienie kobiet i żyjšcych dzieci" - pisze Agnieszka Graff.

Zauważa też, że postrzeganie Koœcioła widoczne jest również w dotyczšcych jego roli sondażach. "Grupa, która postrzega pozytywnie Koœciół w cišgu ostatnich szeœciu miesięcy spadła z 61 do 54 procent " - podkreœla Graff.

Stwierdza też, że Polska postrzegana jest na Zachodzie jako kraj ludzi wierzšcych, więc nasuwa się wniosek, że Polacy gremialnie powinni aborcję potępiać i domagać się zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Tymczasem, jak pisze Graff, w styczniowym sondażu liberalizacji przepisów chciało 37 procent ankietowanych, pozostawienia przepisów bez zmian - 43 proc., a zaostrzenia - tylko 15 proc.

"Dlaczego sprawa przepisów aborcyjnych jest istotna dla czytelników spoza Polski?" - pyta Agnieszka Graff. I odpowiada: "Bo to, co dzieje się w Polsce, jest częœciš globalnej walki. Projekt 'Stop Aborcji' został opracowany przez ultrakonserwatywnych prawników z organizacji Ordo Iuris, która jest powišzana z podobnie myœlšcymi (i dobrze finansowanymi) sieciami na całym œwiecie. Grupy takie jak ta, przeciwne temu, by wyboru dokonywała kobieta, stojš za falš mobilizacji przeciwko 'ideologii gender', która przetoczyła się przez Europę w ostatnich latach. Polska jest dla tych grup strategicznym miejscem, gdzie może się rozpoczšć globalna krucjata za całkowitym zakazem aborcji. Polska jest wyjštkowa, ponieważ tutaj, dzięki ogromnemu politycznemu wpływowi Koœcioła, sukces wydaje się politycznie wykonalny. Dla nich to dopiero poczštek".