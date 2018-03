Policja przez pomyłkę w domu dziennikarki Trójki. Skandal po komentarzu na Twitterze

Do domu dziennikarki radiowej Trójki Anny Rokicińskiej wtargnęło szeœciu policjantów. Funkcjonariusze zakuli kobietę w kajdanki i przeszukali jej dom. Po trzech godzinach przyznali, że doszło do pomyłki.

Do interwencji policji doszło w œrodę wieczorem. Anna Rokicińska zrelacjonowała całe zdarzenie. Do jej mieszkania weszło czterech mężczyzn i dwie kobiety. Dziennikarka została zakuta w kajdanki, a funkcjonariusze przeszukali w tym czasie jej rzeczy osobiste oraz mieszkanie. Całš sytuację obserwowali pozostali domownicy, w tym dwoje małych dzieci.

Zdaniem funkcjonariuszy kobieta była zamieszana w proceder wyłudzenia kredytów oraz cyberprzestępczoœć.

– Szantażowano mnie mówišc, że oprócz mnie aresztowany zostanie również mój mšż, a dzieci trafiš do policyjnej izby dziecka. Wmawiano mi, że ukrywam coœ, że nie chcę niczego powiedzieć. Tymczasem policjanci w trakcie zatrzymania rozmawiali na tematy prywatne i zachowywali się w sposób niekulturalny – opisuje dziennikarka.

Po trzech godzinach policjanci poinformowali, że doszło do pomyłki. Poszukiwano kobiety o tym samym imieniu w tej samej miejscowoœci.

Policjanci bioršcy udział w akcji przeprosili za całe zdarzenie. Podobnie postšpił ich zwierzchnik

Skandal na Twitterze

Materiał "Rzeczpospolitej" skomentował na Twitterze profil policji. "Strasznie słabe. Ta dziennikarka podkręca i robi show płace, ale mimo wszystko przypuszczam, że niestety nasi policjanci mogli pozwolić sobie na różne gadki. Przypuszcza, że skoro w tym domu był podobno taki bałagan jak na melinie to ten wyglšd uœpił ich czujnoœć" - pojawiło się w komentarzu "Polskiej Policji".

Wpis po kilkunastu minutach został usunięty, a do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. "Osobiœcie przepraszam. To był komentarz użytkownika podany na nasz profil zupełnie OMYŁKOWO skopiowany dalej. „Złoœliwoœć rzeczy martwych”. Nie powinno mieć to miejsca. Zamiast - zwracamy uwagę, aby tak nie pisać nawet w komentarzach skopiowało na profil. Natychmiast usunęliœmy" - napisał