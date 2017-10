Włochy: Polacy i Holokaust? Jest reakcja ambasady RP

Zamieszczone we włoskim dzienniku "Corriere della Sera" oskarżenia o odpowiedzialność Polaków w Holokauście są bezpodstawne, fałszywe i niezrozumiałe - podkreśliła ambasada RP w Rzymie. List placówki w tej sprawie opublikowano na łamach "Corriere della Sera".

Polska ambasada wyraziła „zaniepokojenie” z powodu zawartości komentarza, „zdumienie” jego stwierdzeniami i „rozgoryczenie” konkluzjami, bo - jak podkreśliła - nie tylko przywołuje on „antyhistoryczne zarzuty antysemityzmu”, ale również jest w nim mowa o odpowiedzialności Polaków. W nocie przypomniano o Polakach, którzy otrzymali tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata i o tym, że Polska najdłużej walczyła z „nazistowską tyranią”

„Na polskim terytorium, okupowanym przez niemieckich nazistów nie istniał ani jeden ośrodek, który współpracowałby z najeźdźcami” - zapewniła polska ambasada. W liście mowa jest też o grobach żydowskich żołnierzy pochowanych na cmentarzach wojennych, między innymi na Monte Cassino. „To wszystko czyni bezpodstawnymi i niezrozumiałymi oskarżenia wobec Polaków o rzekomą 'osobistą odpowiedzialność w Holokauście'” - dodała ambasada. Oskarżenia takie uznała za fałszywe i „głęboko niesprawiedliwe wobec historii i godności ludzi, Polaków i nie tylko”.

List ambasady we Włoszech jest reakcją na komentarz „Wojtyła i braterstwo. Nie zapominajmy o nim” na temat inicjatywy „Różaniec do Granic” w Polsce. Tekst ukazał się w "Corriere della Sera" 11 października. Autor artykułu, znany włoski publicysta Gian Antonio Stella napisał, że była to inicjatywa “przeciwko imigrantom”.

Następnie stwierdził: „Polacy nie powinni nigdy zapomnieć, nigdy, ich własnej osobistej odpowiedzialności w Holokauście. Nie tylko u boku niemieckich nazistów, ale także potem”. W tym kontekście wymienił pogrom kielecki w 1946 roku.

Pod wydrukowanym w poniedziałek listem zamieszczono replikę autora tekstu. Stella przypomniał m.in. słowa przeprosin za postawy niektórych Polaków, jakie wobec przywódców Izraela i wspólnoty żydowskiej wygłosili byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, a także prymas Polski kardynał Józef Glemp w Jedwabnem.

Stella kończy pytaniem: „Czemu te wszystkie przeprosiny, skoro wszyscy Polacy w sprawie antysemityzmu mają spokojne sumienie?”.