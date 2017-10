Dziennikarz Piotr N. usłyszał zarzut potrącenia pieszej Fotorzepa, Piotr Guzik

Znany dziennikarz Piotr N. usłyszał w czwartek zarzut spowodowania wypadku - potrącenia pieszej. Grozi za to do trzech lat więzienia. Do zdarzenia doszło 5 października.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ