Sakiewicz chce komisji śledczej w sprawie słów księdza Sowy o "zniszczeniu" Gazety Polskiej

Według TVP Info nagrania z podsłuchu miały zostać dokonane prawdopodobnie 7 lutego 2014 r. w restauracji "Sowa i Przyjaciele". W spotkaniu - jak podała telewizja - mieli uczestniczyć m.in. b. rzecznik rządu Paweł Graś, b. minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński, b. szef BOR gen. Marian Janicki i ks. Kazimierz Sowa.

W części opisanych przez TVP Info nagrań redakcja przytacza fragment dialogu między biznesmenem Jerzym Mazgajem i ks. Kazimierzem Sową. Według oświadczenia Sakiewicza z tych nagrań wynika, że umawiano się na "zniszczenie" jego tytułu.

"Najwyżsi przedstawiciele rządzących elit w czasach Platformy Obywatelskiej, minister skarbu, rzecznik rządu, szef jednej ze służb specjalnych, w obecności jednego z finansjerów, kasjerów tej formacji i księdza, którego brat jest posłem Platformy Obywatelskiej umawiają się, że trzeba zniszczyć 'Gazetę Polską'" - stwierdza Sakiewicz.

"Trzeba ją zniszczyć dlatego, że publikuje niewygodne dla nich informacje. Określenie zniszczyć jest dwukrotnie użyte. 'Zniszczyć, nie polemizować' - to są słowa księdza (Kazimierza - PAP) Sowy, które wszyscy akceptują" - pisze Sakiewicz. W jego ocenie "co gorsza widać potem szereg działań na poziomie różnych instytucji państwowych, które prowadzą do destabilizacji naszego środowiska, rozbicia go, zniszczenia finansowego".

"W tej sprawie powinna być powołana komisja śledcza. Powinniśmy ustalić, jakie realnie podjęto działania, żeby wykończyć nasze środowisko i inne media" – powiedział Sakiewicz w oświadczeniu umieszczonym na stronach GP.

Na opublikowanym przez TVP Info nagraniu słychać fragment dialogu dwóch osób - według TVP Info są to biznesmen Jerzy Mazgaj i ks. Kazimierz Sowa - którzy mówią o publikacji "Gazety Polskiej" dotyczącej biznesmena i jego wizyty w Baku. "Jurek nie polemizować... zniszczyć naprawdę, tu uważam, że nie ma się wiesz ... żadnych" - mówi m.in. ks. Sowa.

Komentując tę sprawę w "Gościu Niedzielnym" ks. Sowa powiedział, że "prywatne spotkanie znajomych ma inny charakter niż relacje polityczne". Pytany o wątek z "Gazetą Polską" "jak się niszczy gazetę zamiast z nią polemizować" zaprzeczył, by tak mówił. "Nie, nie. Ten fragment, który ja słyszałem, dotyczył tego, że opublikowano w 'Gazecie Polskiej' jakąś nieprawdziwą informację i w tym przypadku chodziło nie o to, żeby kogoś zniszczyć w sensie fizycznym, tylko w sensie jakiejś obrony, kiedy ktoś pisze nieprawdę. I to jest ten kontekst" - powiedział ks. Sowa.

"To się odnosiło z tego co pamiętam do tego, co napisali chyba o Jerzym Mazgaju, dotyczące jego przeszłości" - dodał. Zaznaczył, że było to "spotkanie ludzi, którzy znają się prywatnie jeszcze od lat 90."

O restauracji "Sowa & Przyjaciele" stało się głośno w związku ze sprawą nagrywania od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów: MSW - Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ - Radosława Sikorskiego, resortu infrastruktury - Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, szefa CBA Pawła Wojtunika. W sumie, podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań, utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97.

Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 r. kryzys w rządzie Donalda Tuska. We wrześniu 2015 r. do sądu trafił akt oskarżenia ws. trzech osób: biznesmena Marka F. dwóch kelnerów Konrad Lassoty i Łukasza N oraz współpracownika F. Krzysztofa R.

W grudniu F. został skazany nieprawomocnie na 2,5 roku więzienia bez zawieszenia, kelner Konrad L. i Krzysztof R. na 10 miesięcy w zawieszeniu i grzywny. Sąd odstąpił od ukarania drugiego z kelnerów, który pomagał śledczym. N. zeznawał, że to Marek F. za pieniądze zlecał nagrywanie rozmów.