Chińczycy omijają Polskę, a Kwaśniewski z psem - przegląd prasy Jacka Lutomskiego

"Wielka władza dla prezydenta Erdogana" ("Rzeczpospolita"). "Erdogan weźmie to co chciał" (Dziennik Gazeta Prawna"), "Umarła republika, niech żyje sułtanat" ("Gazeta Wyborcza"). Jerzy Haszczyński w redakcyjnym komentarzu "Rzeczpospolitej" zauważa konsekwencje wyników: "Jawne przejęcie totalnej władzy przez Erdogana oznacza, że oficjalnie deklarowany zamiar przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej jest już całkowicie nierealistyczny. W UE są co prawda monarchowie, ale nie ma i nie może być nadsułtanów." W podobnym duchu odnosi się do problemu "GW": "Turcja Europy nie wzmocni. Turcja będzie teraz rzucać Europie wyzwanie. W ciągu roku Erdogan zlikwidował niezależne media i przejął kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Opozycje ma pod butem, w armii zrobił czystkę." - podsumowuje Bartosz Wieliński.

Za najważniejszy temat "Rzeczpospolita" uznała gospodarcze relacji Polski i Chin. Tekst zatytułowany "Inwestują, ale nie u nas" jest wprowadzeniem do naszego raportu na stronach ekonomicznych. "Rzeczpospolita" ustaliła, że Chińczycy więcej zainwestowali na Węgrzech, czy w Rumunii niż w Polsce. Chiny inwestują za granicą na potęgę w 2016 roku wydały na świecie 170 mld dol., o 44 proc. więcej niż w 2015 r. Ale na razie chiński kapitał Polskę omija. Przedsięwzięcia warte setki milionów złotych można policzyć na palcach. Do połowy 2016 roku wartość skumulowanych inwestycji Chin w Polsce wyniosła tylko 462 mln euro, podczas gdy na ponad trzykrotnie mniejszych Węgrzech 2,1 mld euro, a w prawie dwa razy mniejszej Rumunii 741 mln euro.

"Zdradzili naszych szpiegów" pod takim sensacyjnym tytułem "Gazeta Wyborcza" donosi na pierwszej stronie: "Nazwiska prawie tysiąca oficerów i agentów wywiadu PRL i III RP ujawnia publicznie dostępny katalog IPN. Obce służby, nie ruszając się zza biurka, mogą zidentyfikować naszych szpiegów, a potem odtworzyć ich kontakty za granicą". Wśród ujawnionych przez "GW" nazwisk znalazł się Mariusz Kazana, szef protokołu dyplomatycznego MSZ, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.

Z kolei "Dziennik Gazeta Prawna" za najważniejszy temat uznał "Mikroskładki dla mikrobiznesu". Chodzi o, że Ministerstwo Rozwoju proponuje by również składki zdrowotne od najmniejszych firm były liczone od przychodu. Przygotowywana przez wicepremiera Morawieckiego propozycja tzw. małego ZUS zakłada, że osoby prowadzące działalność na niewielką skalę będą mogły płacić składki na ubezpieczenie społeczne w zależności od osiąganego przychodu. Najniższa stawka będzie dla tych, których przychody nie przekraczają 200 zł - ci będą wpłacali do ZUS 32 zł miesięcznie. W "DGP" także o innej propozycji rządowej - dodatkowych pieniędzy z resortu rodziny i pracy dodatkowych pieniędzy na instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech.

W "Rzeczpospolitej" Wiktor Ferfecki prześledził losy specjalistów o hodowli koni arabskich zwolnionych z pracy w stadninach w Janowie Podlaskim i Michałowie. Okazuje się, że Marek Trela i Jerzy Białobok świetnie sobie radzą w zagranicznych firmach i organizacjach, a razem z prezesami Anna Stojanowska została właśnie wiceprezesem Europejskiej Konferencji Konia Arabskiego (ECAHO) najbardziej wpływowej organizacji tego typu na Starym Kontynencie.

"Fakt" spekuluje o ile wzrosną nasze płace, jeśli ziści się plan wicepremiera Morawieckiego dotyczący jednolitego podatku. Wygląda to nieźle, ale to tylko teoretyczne wyliczenia. Natomiast "SuperExpress" wraca do tematyki świątecznej i ujawnia kto, kiedy i z kim szedł ze święconką. "Prezydent święcił z córką, a Kwaśniewski poszedł z psem". Były prezydent Aleksander widział, że pogoda pod psem, to z kim miał iść?