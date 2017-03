Tysiące osób pożegnały Pawła Zarzecznego

W czwartek, pośmiertnie Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski odznaczył zmarłego 25 marca w wieku 56 lat dziennikarza prezydent Andrzej Duda.

W piątek w uroczystościach pogrzebowych rozpoczętych w liczącym ponad 100 lat zabytkowym drewnianym kościele pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo na Cmentarzu Bródnowskim wzięły udział liczne tłumy, w tym spora grupa dziennikarzy, aktorów, kibiców, przedstawicieli klubów sportowych i PZPN. Wielu ubranych było w szaliki Legii Warszawa. Tego życzyła sobie także rodzina zmarłego. Zarzeczny był bowiem prywatnie fanem stołecznej drużyny.

- Będzie nam brakowało tego człowieka wiernego Bogu i Ojczyźnie. Godzina 20.30 przypominać będzie nam jego program "Bul głowy" - powiedział w czasie mszy świętej ks. Czesław z Żoliborza.

Złożeniu trumny do grobu towarzyszyła ulubiona przez zmarłego muzyka. Żegnał go "Sen o Warszawie", "Shape of my heart", melodia z filmu "Misja", "My way" i "Lonely boy".

Potem rozległy się brawa, o które poprosiła rodzina. W górę powędrowały szaliki Legii, nie zabrakło rac i świec dymnych.

- Tata zawsze czekał, aby historia przyszła do niego, a nie on do historii. Jego życiową maksymą było także stwierdzenie, że mniejszość ma także prawo, a słabszy może wygrać z silniejszym. Najlepszy artykuł pisałeś 56 lat - mówił syn zmarłego Krzysztof.

Córka zmarłego Paulina zapytała: "Dlaczego nam to zrobiłeś? Pewnie odpowiedziałbyś - bo mogę".

- Dużo ludzi znało Pawła. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Najbardziej nie lubił smutasów i nudziarzy - powiedział w słowie pożegnalnym jego przyjaciel Krzysztof Stanowski.

Znany z wygłaszania kontrowersyjnych opinii i ciętego języka Paweł Zarzeczny współpracował zarówno z prasą sportową (m.in. "Piłka Nożna", "Magazyn Futbol", "Przegląd Sportowy" - w tym ostatnim był też zastępcą redaktora naczelnego), jak i ogólnotematyczną ("Super Express", "Gazeta Wyborcza", "Polska The Times", "Uważam Rze"). Związany był również ze stacjami telewizyjnymi (TVP, Wizja Sport, Canal+, Orange Sport). W ostatnich latach pisał felietony dla Weszło.com, prowadził wideoblog "One Man Show" oraz program "Bul głowy" w Telewizji Republika.

Był też autorem książek o tematyce piłkarskiej, a wśród nich noszącej tytuł "Mój własny charakter pisma".

W niedzielę przed meczem ekstraklasy Legia - Pogoń Szczecin władze warszawskiego klubu zapowiedziały minutę ciszy.