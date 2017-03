Anna Popek szefową działu PAP Life

Anna Popek jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także zaocznego podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Popek swoją przygodę z telewizją rozpoczęła od TVP Katowice, skąd później przeszła do TVP Wrocław. Następnie trafiła do redakcji "Panoramy”, jako prowadząca i dziennikarka południowego wydania ekonomicznego. Od lipca 1999 r. była prezenterką TVP1. Prowadziła także program "Kawa czy herbata?", a w TVP2 dwie edycje programu "Załóż się" i "Takty Nietakty". Do końca marca 2016 r. współprowadziła w TVP2 poranny program "Pytanie na śniadanie", w kwietniu 2016 r. dołączyła do ekipy programu TVP1 "Świat się kręci". Od końca lutego tego roku jest prowadzącą nowego programu porannego TVP1 "Dzień dobry, Polsko!".

"Cieszę się, że mogę objąć dział PAP Life w Polskiej Agencji Prasowej. To dla mnie zawodowe wyzwanie i szansa na wykorzystanie swojego doświadczenia i umiejętności. Tematyka jest mi bliska, bo zajmuję się nią od kilkunastu lat prowadząc programy śniadaniowe. Teraz, wspólnie z zespołem, będziemy mogli opisywać styl życia, nowe prądy w modzie, kulinariach, kulturze i obyczajach. Będzie też miejsce na wywiady z artystami, autorami książek, gwiazdami filmu i seriali" - zapowiada Anna Popek.

"Przede mną czas intensywnej pracy, będę bowiem łączyła swoje obowiązki w TVP z nowymi zadaniami. Myślę jednak, że będzie to bardzo rozwijające doświadczenie" - podkreśla dziennikarka.

PAP Life to lekki w formie i treści serwis informacyjny, oferujący materiały dotyczące m.in. show-biznesu, mody, zdrowia, nowinek technicznych. Każdego dnia zamieszczanych jest w nim 40-60 w większości autorskich tekstów, bogato ilustrowanych zdjęciami, nagraniami dźwiękowymi oraz wideo. Serwis zawiera wywiady z gwiazdami, a także ciekawostki zza kulis wielkich imprez.