Mateusz Morawiecki o liście szefa koncernu Ringier Axel Springer

W czwartek telewizyjne "Wiadomości" podały, że szefostwo koncernu medialnego Ringier Axel Springer oczekuje od swoich dziennikarzy w Polsce publikowania krytycznych ocen braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska przy wyborze na szefa Rady Europejskiej. "Wiadomości" powołały się na list szefa koncernu.

- Uważam, że to jest absolutnie karygodne i niedopuszczalne, żeby szef wydawnictwa instruował, cenzurował swoich dziennikarzy. Gdzie tu jest wolność dziennikarska, gdzie tu jest wolność słowa? To pokazuje tylko, że rzeczywiście media są zdominowane nie tylko przez jedną narrację - narrację, nazwijmy to umownie, III Rzeczpospolitej, ale jednocześnie też, przy całym szacunku dla wszystkich, mam nadzieję, że dziennikarze solidarnie tym razem zareagują i zrozumieją, że coś tu jest bardzo głęboko nie tak - powiedział Morawiecki, który przebywa w niemieckim Baden-Baden na spotkaniu ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20.

Według autorów materiału "Wiadomości", "szefostwo niemiecko-szwajcarskiego koncernu" oczekuje od dziennikarzy publikowania krytycznych ocen dotyczących braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska przy wyborze na szefa Rady Europejskiej. "Ideologie i prymitywne ideologie przegrały z wartościami i rozsądkiem" - napisał szef Ringier Axel Springer Media AG Mark Dekan do pracowników koncernu w liście cytowanym przez "Wiadomości".

"Wyłącznym zwycięzcą nie jest jednak Donald Tusk, tak jak Kaczyński nie jest jedynym przegranym. Razem z Tuskiem wygrali Polacy - wszyscy ci, którzy są dumni z przynależności do Unii Europejskiej (...). Co do przegranych w tym starciu, to obok Jarosława Kaczyńskiego znalazła się dobra reputacja Polski jako rzetelnego partnera" - podkreślił Dekan.

"W nadchodzącym czasie na autostradzie unijnej integracji pojawia się nie tylko pas szybkiego i wolnego ruchu, ale też parking. I to jest właśnie moment, gdy do gry włączają się wolne media, tak jak my (...) większość naszych czytelników i użytkowników należy do tej miażdżącej większości, która popiera członkostwo Polski w UE. Podpowiedzmy im co zrobić, żeby pozostać na pasie szybkiego ruchu i nie skończyć na parkingu" - cytowały Dekana "Wiadomości".

Według informacji podawanych na stronie internetowej koncernu, oferta Ringier Axel Springer Media AG "obejmuje ponad 160 tytułów prasowych i ofert cyfrowych w Polsce, na Węgrzech, Słowacji i w Serbii". W Polsce RASM AG wydaje m.in. gazetę codzienną "Fakt", tygodnik "Newsweek Polska" i miesięcznik "Forbes". Od 2012 r. spółka kontroluje również Grupę Onet, wydawcę jednego z największych polskich portali internetowych.