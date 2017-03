Czabański: Dwie kandydatury na prezesa Polskiego Radia

W połowie lutego br. RMN zdecydowała, że Barbara Stanisławczyk-Żyła zwyciężyła w konkursie na szefa Polskiego Radia. Dzień po wyborze, 17 lutego wieczorem, Stanisławczyk-Żyła złożyła rezygnację z tej funkcji odroczoną do 31 marca.

W efekcie - jak mówił Czabański - konieczny jest wybór nowego prezesa PR, ale bez rozpisywania kolejnego konkursu. Szef RMN dał czas członkom Rady do 7 marca na zgłaszanie kandydatur na to stanowisko. Chce też zaproponować by wyboru dokonać już na najbliższym posiedzeniu Rady, zaplanowanym na czwartek.

"Moim kandydatem na nowego prezesa Polskiego Radia jest Jacek Sobala. Ma duże doświadczenie radiowe i brał udział we wcześniejszym konkursie na to stanowisko" - powiedział PAP Czabański. "Sądzę, że ma on dużo walorów" - dodał.

Podczas finałowego etapu konkursu na prezesa PR, który odbył się pod koniec stycznia br. Sobala mówił, że problemem Polskiego Radia jest jakość programu. "Aby ludzie chcieli płacić abonament, muszą otrzymać ofertę programową, aby mogli powiedzieć: na to, to ja zapłacę" - podkreślał.

"Polskie Radio w dzisiejszych czasach, przy tym rozwoju technologii powinno być instytucją multimedialną, która nie tylko jest reaktywna i emituje to, co się wydarzy, ale również inicjuje. Jest organizatorem, jest mecenasem rozmaitych wydarzeń ważnych dla Polski i Polaków" - mówił Sobala.

Wskazywał też, że ta instytucja nie powinna być "fabryką, ale instytucją twórczą, artystyczną". Jak dodał w radiu trzeba przywrócić spokój i "taką normalność", aby ludzie przychodzili do pracy z przyjemnością. "Wychodzili stamtąd z jasnym komunikatem, co zrobili dobrze, a co zrobili źle" - zaznaczył.

Braun zgłosił Lecha Parella

Czabański poinformował też, że swojego kandydata zgłosił członek Rady Juliusz Braun. "Zgłosił on kandydaturę Lecha Parella" - dodał.

Podkreślił, że na chwilę obecną żadne inne kandydatury na nowego szefa PR nie wpłynęły do Rady Mediów. "Jest jeszcze czas we wtorek do północy, kiedy mogą jeszcze wpłynąć zgłoszenia od pozostałych członków RMN. Na razie jednak nic mi nie wiadomo, aby miało się to stać" - zaznaczył.

Braun w komunikacie przesłanym PAP napisał, że Parell ma doświadczenie jako dziennikarz i menadżer mediów. "W latach 2011-2015 był prezesem-redaktorem naczelnym Radia Gdańsk" - dodał.

Podkreślił też, że w czasie pełnienia tej funkcji przez Parella wzrosła słuchalność stacji, a w 2015 r. publiczne Radio Gdańsk zajęło drugie miejsce w rankingu najczęściej cytowanych mediów regionalnych w Polsce. Parell w latach 2005-2011 był zastępcą redaktora naczelnego "Gazety Bałtyckiej". Wcześniej związany był m.in. z Radiem Plus i pierwszym komercyjnym radiem na Pomorzu ESKA Nord w Gdyni.

"Jest prezesem Stowarzyszenia SUM. Stowarzyszenie to współorganizuje m.in. takie wydarzenia jak gdańska Parada Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej i Orszak Trzech Króli, a także Defilada Niezłomnych, które budują wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości a jednocześnie promują miasto w Polsce i za granicą" - wskazał Braun w komunikacie.

Latem 2016 r. weszły w życie przepisy na mocy, których powołana została Rada Mediów Narodowych. Wśród ustawowych zadań funkcjonującej od sierpnia ubiegłego roku pięcioosobowej Rady znalazło się m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.