"Panie Korwin, jest pan seksistowską świnią"

Foto: Fotorzepa/ Roman Bosiacki

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu "Good Morning Britain" w telewizji ITV. W rozmowie z dziennikarzami stacji podtrzymał swoje tezy, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn. - Wie pan, że gdy pan mówi takie rzeczy w Dzień Kobiet, to co naprawdę pan robi, to pokazuje światu, że jest przerażającą seksistowską świnią? - ripostował dziennikarz stacji Piers Morgan.