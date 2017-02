Tomasz Jastrun o programie "Superstacji": Nie możemy być jak oni

SDRP: program "Superstacji" to szczyt wulgarnego zachowania

We wtorek w programie "Krzywe zwierciadło" na antenie "Superstacji" prowadzący Jakub Wątły rozmawiał z pisarzem Tomaszem Jastrunem.

"Co pan myśli o tych brudnych, śmierdzących gnidach, które nazywają się dziennikarzami, a firmują ten rynsztok w telewizji publicznej" - zapytał Wątły.

Jastrun odpowiedział: "Jakoś nie ma tak dużo we mnie gniewu, chociaż trochę jest, ale jest dużo współczucia. To znaczy ja uważam, że trudno o coś bardziej podłego niż nakłaniać ludzi do podłości, czyli obwiniam głównie szefów".

W rozmowie z Wirtualną Polską Tomasz Jastrun tłumaczył, że nie podpisuje się pod słowami Jakuba Wątłego.

- Byłem nimi zaskoczony - to był program na żywo - i nie wiedziałem, jak zareagować. - powiedział Jastrun. Dodał, że nie toleruje mowy nienawiści "po prawej stronie sceny politycznej". - Ale nie możemy być tacy jak oni - podkreślił.

Pisarz przyznał, że podziela opinię prowadzącego "Krzywe zwierciadło" o tym, co się dzieje obecnie w mediach publicznych. Dodał jednak, że takich słów, jakie wypowiedział Jakub Wątły, używać nie można.

