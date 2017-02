Paweł Kukiz uhonorowany Nagrodą Kisiela

- Nie ma wśród nas dziś pana Stefana, ale trwa jego ostatni przewrotny pomysł: Kisiel po Kisielu – powiedział w środę Michał Maciej Lisiecki, wydawca tygodnika „Wprost”. - Zdania członków kapituły są podzielone. Sprawia to, że jak zawsze – niezależnie od tego, jakie są dzisiejsze wybory – będzie słyszany chichot Kisiela, który chciał, aby wskazywać kolejne rajskie ptaki, jak was laureatów nazywał, i wyłaniać prowokatorów – dodał. Jak podkreślił Lisiecki, jego zdaniem – a wcześniej zdaniem Kisiela – takich ludzi w Polsce ciągle jest zbyt mało. - Dlatego należy wyróżniać i cenić te osoby, gdyż dzięki owym rajskim ptakom społeczeństwo żyje i się rozwija – podkreślił. Lisiecki przypomniał także zdanie Stefana Kisielewskiego, że "nie ma demokracji bez oficjalnych konfliktów. Wyrzekanie się konfliktowości to grób demokracji".

W sumie do nagród było w tym roku nominowanych 39 osób: 10 w kategorii "Polityk", 16 w kategorii "Przedsiębiorca" i 13 w kategorii "Publicysta". Wszystkie nominacje – jak podkreślili organizatorzy gali - pochodziły ze zgłoszeń dokonanych przez wcześniejszych laureatów Nagrody Kisiela.

Nagrodę w kategorii "Polityk" – za "rozbetonowanie polskiej sceny politycznej; wyraziste poglądy; że nie dał się zamknąć w ciasnej, politycznej klatce i za konsekwentnie rockowe podejście do polityki" - otrzymał Paweł Kukiz, lider Ruchu Kukiz’15 i poseł na Sejm RP. W kategorii „Polityk” nominowani byli w tym roku także m.in. premier Beata Szydło, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, poseł Piotr „Liroy” Marzec oraz lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski.

Nagrodą Kisiela dla przedsiębiorcy został wyróżniony Andrzej Zarajczyk (POL-MOT Holding/URSUS S.A.), który zdaniem Kapituły "modelowo realizuje wizję przedsiębiorcy efektywnego i nowatorskiego, zmieniającego to, co nie działa w efektywne, innowacyjne i dochodowe polskie firmy". Na wyróżnienie dla przedsiębiorcy mieli również szanse m.in. Marek Jakubiak (Browary Regionalne Jakubiak), Adam Kiciński (CD Projekt), Jacek Olesiejuk (Firma Księgarska Olesiejuk), Ewald Raben (Grupa Raben Polska).

Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, otrzymał Nagrodę Kisiela w kategorii "Publicysta". Zdaniem Kapituły laureata wyróżnia "rzetelność, ostrożność, ważenie słów, przezorność, szacunek dla empirii, unikanie tez zaskakujących i mocnych, raczej skupienie się na faktach i mozolne docieranie do rzeczywistości, niż wizyjność i śmiałość. Nie zuchwałość myślenia, ale uporządkowanie. Nie bujanie w chmurach, a solidność i twarde stąpanie po ziemi". W gronie nominowanych w tej samej kategorii co Jabłoński, znaleźli się też m.in. Ewa Ewart, bp. Grzegorz Ryś, Wojciech Sumliński, Łukasz Warzecha, Michał Szułdrzyński oraz Jan Wróbel.

Nagroda Kisiela została ustanowiona w 1990 roku przez jej patrona, Stefana Kisielewskiego. Laureaci za rok 2016 zostali wybrani w głosowaniu korespondencyjnym, w którym brali udział członkowie Kapituły złożonej z osób wyróżnionych w poprzednich latach. Nadzór nad przebiegiem głosowania sprawowała Krajowa Rada Nadzorcza.

Patronujący nagrodzie Stefan "Kisiel" Kisielewski (1911-1991) komponował, zajmował się pisarstwem, krytyką muzyczną i polityką. Był także publicystą tygodnika "Wprost".