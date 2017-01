Paweł Lisicki, Jolanta Hajdasz i Maciej Kuciel z Nagrodami Głównymi Wolności Słowa SDP

We wtorek wręczono nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za 2016 r. Nagrodę Główną Wolności Słowa za publikację w obronie demokracji i praworządności ufundowaną przez Zarząd Główny SDP otrzymał redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki za książkę "Krew na naszych rękach?". Nagroda wynosi 10 tys. zł.

"Ta książka trochę zrodziła się z gniewu. Choć mam wrażenie, że udało mi się go kontrolować i z tego gniewu wyciągnąć coś więcej niż tylko uczucie. Mianowicie, że ten gniew stał się tym początkiem, ale wszystko, co było potem, to była już analiza i próba wyjaśnienia, jak to się stało, że Polacy tak często bywają oskarżani o współsprawstwo, współudział w Holokauście" - podkreślił Lisicki odbierając nagrodę.

Dwie równorzędne nagrody po 5 tys. zł otrzymali Jolanta Hajdasz za film dokumentalny "Żołnierz Niezłomny Kościoła" oraz Maciej Kuciel za reportaż "Sędzia" (Superwizjer TVN).

Laur SDP 2016 otrzymał red. naczelny tygodnika "Niedziela". ks. Ireneusz Skubiś. Na statuetce, którą wręczono laureatowi, widnieje napis: „Kapłanowi i Polakowi – wielkiego sumienia”.

"Ksiądz Ireneusz, w wielkiej polskiej rodzinie dziennikarzy jest wzorem, autorytetem, nauczycielem, ale równocześnie skromnym cotygodniowym felietonistą i komentatorem, osobą w niczym nie narzucającą się swoim odbiorcom, bo zawsze tak samo zatroskany o kondycję religijną i obywatelską rodaków" - mówił Wojciech Reszczyński w laudacji.

Marek Pyza i Marcin Wikło z tygodnika "wSieci" otrzymali nagrodę "Watergate" za dziennikarstwo śledcze. Nagrodzono ich materiał "Tajemnice fortuny Adamowicza", opisujący kontrowersje wokół majątku prezydenta Gdańska. Wartość nagrody "Watergate" ufundowanej przez SDP to 15 tys. zł.

Przyznano też dwie nagrody im. Macieja Łukasiewicza ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury za materiał dotyczący współczesnej kultury i cywilizacji. Otrzymali je: Violetta Rotter-Kozera (6 tys. zł) za materiał „Idea, która przerasta codzienność – PWM”, wyemitowany w TVP Katowice oraz Endy Gęsina-Torres (4 tys. zł) za materiał „Hejt, który niszczy życie”, TVN Superwizjer.

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego za materiał dotyczący problemów i wydarzeń w świecie dostały autorki filmu "Miss więzienia": Anita Werner i Jowita Baraniecka. Wartość tej nagrody to 5 tys. zł.

Przyznano także dwie nagrody im. Janusza Kurtyki za publikację o tematyce historycznej. Otrzymali je: Agnieszka Czarkowska z Polskiego Radia Białystok za trzy audycje: „Była z nami Renia”, „Testament” oraz „Ostatni szabas”. Drugą nagrodę im. J. Kurtyki otrzymał Błażej Torański za opublikowane w "Do Rzeczy" artykuły: ”Nie ma wolnych mediów”, „Cenzorów uczono prawdy o historii Polski”, a także za „Starałem się nie kłamać”, opublikowany w "Odrze".

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego trafiła do Andrzeja Tomczaka za materiały: „Nie zapłacona praca podwykonawców” oraz „Benzyna we krwi”, które ukazały się w TVP2 w magazynie "Ekspres Reporterów". Druga równorzędna nagroda w tej kategorii trafiła do Łukasz Pałki z portalu Money.pl za cykl artykułów poświęconych m.in. rynkowi forex.

Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla mediów lokalnych trafiła do Tygodnika „Nowe Info”.

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego za publikację o tematyce społecznej otrzymał, już raz wyróżniony tego dnia, Endy Gęsina-Torres za reportaż „Czemu nie gracie ze mną fair” wyemitowany w TVN "Uwaga".

Nagrodę im. Adolfa Bocheńskiego dla dziennikarzy do 30 roku życia otrzymali Olga Mickiewicz-Adamowicz z Polskiego Radia za materiał „Bóg, Honor, Ojczyzna i ja” oraz Marcin Markowski z "Do Rzeczy" za trzy artykuły: "Idealna krucjata przeciw Polsce”, „Celebryctwo” oraz „Świat Applebaum i Sikorskiego”.

Nagrodę im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikację o tematyce sportowej otrzymała Sylwia Michałowska za reportaż "Powrót (wice)mistrzyni” wyemitowany TVP Sport.

Nagrodę im. Erazma Ciołka w kategorii reportaż prasowy otrzymał Szymon Łaszewski za fotoreportaż „Ludzie ze smartfonami”, który ukazał się na portalu polki.pl.

Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografie o tematyce sportowej trafiła do autora bloga „Listy z podróży” Mieczysława Pawłowicza. Nagrodzono fotoreportaż „Nie tylko Jagiellonia”.

Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich to polskie nagrody dziennikarskie wzorowane na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Przyznawane są coroczne od 1992 roku w kilku kategoriach autorom tekstów prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych oraz fotografii prasowych wyróżniających się m.in. rzetelnością, wartością informacyjną.