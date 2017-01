Polski grafen trafił do sprzedaży. Gospodarkę czeka rewolucja?

Firma Nano Carbon wprowadziła do sprzedaży arkusze grafenu o rozmiarach 50 x 50 cm. Wielkopowierzchniowy grafen wyprodukowano w warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. To na razie półprodukt, ale jego komercyjne zastosowanie może oznaczać rewolucję w polskiej gospodarce - pisze "Gazeta Polska Codziennie".