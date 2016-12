Mężyk odchodzi z TVP Info i zarzuca jej jednostronność

Łukasz Mężyk rozpoczął pracę w TVP Info przed pięcioma miesiącami.

Jako prowadzący program "Cztery strony" zastąpił Marcina Celińskiego, który został zwolniony po tym, jak zaprosił do programu Tomasza Piątka z "Gazety Wyborczej", autora niepochlebnego dla Antoniego Macierewicza artykułu o jego powiązaniach z Robertem Luśnią. Kierownictwo stacji nie zgodziło się na tego gościa.

Łukasz Mężyk, pytany wówczas o to, czy nie ma problemów w związku z zastąpieniem Celińskiego w takim momencie odparł, że jest to dla niego "inspirująca propozycja zawodowa", która daje mu możliwości rozwoju, więc nie ma problemów z jej przyjęciem.

Jak pisze Press.pl, swoją decyzję o odejściu z TVP Info Mężyk tłumaczy tym, że co prawda rozpoczynając tam pracę miał świadomość, że jest to telewizja, która "ulega pokusom jednostronności", ale wówczas, jego zdaniem, nie było to regułą. Dziś zmienia zdanie.

- Nie mogę udawać, że nie widzę coraz wyraźniejszego kontekstu w którym występuję i pozostać dłużej w roli jednego z prowadzących autorski program “Cztery strony”, podczas gdy hasłem anteny TVP Info staje się "jedna strona" - tłumaczy powody swojej decyzji.

Więcej - Press.pl