Media w Sejmie: "Kaczyński kazał się wycofać z ograniczeń"

W swojej informacji Onet.pl powołuje się na informatora z kierownictwa PiS.

Do spotkania ma dojść jutro w Senacie. Rozmówca Onetu twierdzi, że PiS nie ma zamiaru ograniczać dziennikarzom dostępu do Sejmu i pozostanie on dla dziennikarzy otwarty.

Jak powiedział Onetowi anonimowy członek rządu, "Kaczyński kazał się wycofać" z zapowiadanych ograniczeń dla mediów. Informował także, że to marszałek Senatu Stanisław Karczewski miał kilkakrotnie chodzić do prezesa PiS i namawiać, by wycofać się z najbardziej restrykcyjnych zmian, które forsował Marek Kuchciński.

Sam Kaczyński miał dwukrotnie namawiać marszałka Sejmu, by się z nich wycofał, ten jednak obstawał przy projekcie ograniczeń dla dziennikarzy opracowanym przez jego doradców.

