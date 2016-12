Dziennikarze wciąż poza Sejmem

Takie są postanowienia dzisiejszego spotkania marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z dziennikarzami, który ponownie zapewnił, że nie jest wolą marszałków, by dziennikarzy odciąć od parlamentarzystów.

Po spotkaniu Karczewski stwierdził, że do czasu uzgodnienia nowych zasad, dziennikarzy mają obowiązywać dotychczasowe, choć zapewnił, że zgodzono się co do tego, by zostały one zmienione. Zapewnił, że dziennikarze będą mieli "nieskrępowany dostęp do polityków".

Jak jednak relacjonują dziennikarze obecni na spotkaniu, nikt z przedstawicieli mediów za koniecznością zmian się nie opowiedział, optując za utrzymaniem zasad obowiązujących dotychczas.

Na spotkaniu marszałka z mediami nie wpuszczono tv. Dziennikarze transmitują komórkami. Tak "poważnie" PiS nas traktuje. #WolneMediawSejmie — Jacek Nizinkiewicz (@JNizinkiewicz) 19 grudnia 2016

Nie wiadomo jednak, czy zakaz wprowadzony przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który miał obowiązywać do jutra do godziny 10 - będzie cofnięty, czy przedłużony. Dziś Kuchciński swoje zarządzenie podtrzymał.

O odpowiedź na to pytanie marszałek Senatu odesłał dziennikarzy do marszałka Kuchcińskiego, z którym, jak zapewnił, rozmawiał i wczoraj, i dziś.

Karczewski zapewnił, że do dnia 6 stycznia przedstawi wszystkim redakcjom propozycje nowych zasad, które następnie będą "wspólnie omawiane". Mówił również, że wielu dziennikarzy uważa, że zmiany są potrzebne, nie zgadzają się z tym jednak obecni na spotkaniu przedstawiciele mediów.