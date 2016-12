Wojciech Dorosz zwolniony dyscyplinarnie z Polskiego Radia

Jak podaje Press.pl, Wojciech Dorosz spotkał się ze strony władz Polskiego Radia z zarzutami ”wywierania presji psychicznej i prób wymuszania na zarządzie Polskiego Radia SA decyzji dotyczących prowadzenia polityki zatrudnienia w spółce”, a także destabilizacji pracy zarządu i spółki.

Takie same zarzuty miało Polskie Radio wobec zwolnionego dyscyplinarnie kilka dni temu dziennikarza ekonomicznego Trójki Pawła Sołtysa. We wrześniu Sołtys otrzymał od Polskiego Radia naganę za złamanie zasad kodeksu pracy i etyki zawodowej. Co było przyczyną nagany, do dziś nie wiadomo. Czytaj więcej.