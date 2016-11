Grzegorz Hajdarowicz wygrał z Zygmuntem F.

Sprawa dotyczy tekstu „Dragons' Den 3” bez Grzegorza Hajdarowicza. W sierpniu i wrześniu 2012 roku Zygmunt F. zamieścił pod artukułem komentarze pomawiające właściciela Gremi Media. Oskarżał go m.in. o prowadzenie działalności przestępczej polegającej na praniu brudnych pieniędzy.

Grzegorz Hajdarowicz wytoczył mężczyźnie dwa procesy o pomówienie z art. 212 kodeksu karnego, które potem zostały połączone.

Początkowo sąd w Krakowie nie miał pewności co do autorstwa wpisów i uniewinnił oskarżonego. Po odwołaniu sąd przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W toku postępowania Sąd Rejonowy uznał, że Zygmunt F. jest autorem pomawiających wpisów i ukarał go grzywną 2,5 tys. zł oraz zasądził koszty postępowania w wysokości 15 tys. zł.

Mężczyzna odwołał się od orzeczenia, lecz Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok sądu poprzedniej instancji.