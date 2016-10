Kamil Durczok rusza z własnym portalem

Informacja o tym, że Kamil Durczok zamierza stworzyć własny portal, pojawiła się na początku sierpnia, gdy jego firma Coal Minders zamieściła ogłoszenie o poszukiwaniu dziennikarzy. Jednym z warunków rozpoczęcia współpracy było posiadanie konta na trzech serwisach społecznościowych.

Na swoim profilu na Facebooku we wrześniu Durczok pokazał m.in. w jaki sposób przygotowywana jest siedziba redakcji w Katowicach. „Z gruzowiska i ruin uczyniliśmy magiczne miejsce gdzie chcemy stworzyć magiczne medium. Nie tylko dla magicznego Śląska, także dla całej Polski, ciekawej jak teraz wygląda dawna kraina węgla i stali” - napisał dziennikarz na portalu społecznościowym.

Serwis silesion.pl zostanie uruchomiony w poniedziałek o godz. 6. W sobotę, w Fabryce Porcelany w Katowicach świętowano start portalu. - Ten projekt zrodził się z miłości do Śląska. Projekt, który ma pokazywać Śląsk jakim on jest dzisiaj. Śląsk, który dla wielu milionów ludzi tu żyjących pracujących, ale też dla milionów w kraju jest fantastycznym miejscem na ziemi – mówił Durczok podczas tej imprezy. Dziennikarz podkreślił, że to nowe medium będzie autentyczne, prawdziwe, do bólu szczere. Będzie opowiadało, o tym co otacza mieszkańców Śląska, o tym co się tam dzieje.





W portalu będą opisywane przede wszystkim wydarzenia z regionu śląskiego. W redakcji pracuje ok. 20 osób, z których część pracowała wcześniej w „Dzienniku Zachodnim” i lokalnej telewizji TVS.

- Będziemy się bawili różnymi nowinkami technologicznymi, będziemy pokazywali rzeczywistość śląską za pomocą bardzo rozmaitych narzędzi, między innymi za pomocą drona, a właściwie całej brygady dronów, które rozmieściliśmy nie tylko na terenie województwa śląskiego, ale także poza nim, i które pozwolą relacjonować to, co się dzieje, bardzo szybko i bardzo dokładnie – mówił Durczok cytowany przez branżowy portal Wirtualne Media.

Wcześniej Durczok zdradził, że jego portal to jest projekt, który w pewnym sensie powstawał w kontrze do wszystkich projektów i kierunków, które charakteryzują główne polskie portale.

- Obecnie panuje trend przenoszenia telewizji do sieci. To nie jest dobry kierunek, ten pomysł jest dla mnie pomysłem chybionym. My stawiamy ogromny nacisk na treści wideo, ale chcemy produkować je w unikalny sposób, a nie powielając istniejący model i przenosząc telewizyjne formaty na ekran komputera, tabletu czy smartfona – tłumaczył.

Adres silesion.pl jest dostępny w sieci. Na razie na stronie internetowej pojawia się informacja, że „premiera serwisu za 15 godzin”.

Po 1,5 rocznej przerwie spowodowanej oskarżeniami o mobbing i molestowanie w Faktach TVN Durczok wraca też do telewizji. Już w tym miesiącu ma wystartować jego program publicystyczny w Polsat News.

Dziennikarz udzielił wywiadu tygodnikowi „Newsweek”. - Nie byłem święty. I wiem, co w życiu robiłem. Wiem, czy byłem dobrym mężem czy nie byłem dobrym mężem. Był czas, kiedy w ogóle nie byłem mężem. Nie będę w to właził, bo to są moje prywatne sprawy. Robiłem, co chciałem - mówi w nim.

Zdradza, że po odejściu z TVN długo, z premedytacją, nie oglądał telewizji. - Gdzieś po pół roku zacząłem włączać informacje, najczęściej w Polsacie, ale ten niebieski TVN był wciąż takim wołaniem: popatrz, byłeś z nami, a cię już nie ma. A potem przyszedł czas, że mi to zobojętniało i mogłem już spokojnie oglądać wszystko: Wydarzenia, Fakty, Wiadomości i wieczorną publicystykę – mówi „Newsweekowi” Durczok.