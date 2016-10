Jacek Kurski: Czuję siłę i energię, by odbudować TVP

W Sejmie odbywa się trzeci etap konkursu na nowego prezesa TVP, który polega na rozmowie z członkami RMN. - Aplikuję o funkcję prezesa telewizji publicznej dlatego, że czuję w sobie wystarczająco dużo siły, energii i kompetencji, by podjąć się dzieła odbudowy telewizji publicznej z prawdziwego zdarzenia i przywrócenia Polakom jej publicznego charakteru - mówił Kurski.

Prezes TVP wskazywał na sytuację, jaką zastał po objęciu fotela prezesa TVP w styczniu tego roku. Mówiąc o swych sukcesach wymieniał m.in. zakup praw do transmisji meczów piłki nożnej podczas mistrzostw Europy, co - jak stwierdził - znacząco zwiększyło oglądalność TVP. Wskazywał też na "skuteczną realizację transmisji ze Światowych Dni Młodzieży". - Nie dość, że wysyłaliśmy sygnał na cały świat, to jeszcze pobiliśmy wszelkie, niespotykane dotąd rekordy - mówił dodając, że TVP Info pobił w oglądalności inne komercyjne programy informacyjne.

Kurski - który jest przesłuchiwany jako pierwszy - na samym początku zgłosił zastrzeżenie dotyczące formuły trzeciego etapu konkursu. - Ideą jaka przyświeca RMN jest równość szans wszystkich kandydatów. Zaproponowana formuła dopuszcza sytuację, w której moi szanowni konkurenci wysłuchują teraz moich spostrzeżeń i prezentacji. Co więcej słyszą pytania członków Rady, które będą się powtarzać. W związku z tym uważam, że jest to formuła, która narusza równość stron - mówił obecny szef TVP.

Kurski pozytywnie ocenił to, że konkurs na nowego prezesa TVP jest transparentny i jawny. Ale - jak stwierdził - nie daje równych szans kandydatom. Przypomniał, że podczas poprzedniego konkursu na prezesa TVP przesłuchania kandydatów były "półjawne". - Przesłuchania były rejestrowane, ale udostępniane w internecie po zakończeniu przesłuchań - zwracał uwagę.





Obecny szef telewizji zaproponował dwa rozwiązania. Pierwsze, by cała czwórka finalistów była przesłuchiwana przez Radę jednocześnie. Druga propozycja mówiła o "odcięciu pozostałych kandydatów od możliwości słuchania" w internecie jego wystąpienia.







Po pięciominutowej przerwie przewodniczący Rady Krzysztof Czabański poinformował, że przesłuchanie będzie odbywało się w pierwotnie przyjętej formie.