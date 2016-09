Katarzyna Kolenda-Zaleska: Antoni Krauze mnie obraził

Przegląd prasy: Nauka, 500 plus oraz kim była "dziennikarka-leming"

Kolenda-Zaleska zarzuca Krauzemu, że ten "obraził ją" manipulując jej wypowiedzią. "Jestem zwolenniczką czytania ze zrozumieniem. Zwłaszcza przez ludzi, którzy uważają się za inteligentów" - zaznacza.

Fragment felietonu z 23 kwietnia 2013 roku: Może być więc tak, że naukowcy - o ile w ogóle dojdzie do spotkania - będą sobie coś tam ustalać, a politycy i tak będą robić swoje. Bo przecież tu nie o naukę chodzi ani nawet o prawdę. Prawda już została ustalona, żadne fakty jej nie zmienią. Doświadczenia debaty klimatologów każą wątpić, by z tej smoleńskiej dyskusji wyniknęło coś naukowo pewnego.

Dziennikarka przypomina następnie, że słowa, o których mówi Krauze pojawiły się w jej felietonie z 23 kwietnia 2013 roku. Nie dotyczyły jednak - jak podkreśla Kolenda-Zaleska - katastrofy smoleńskiej, ale sporów o katastrofę smoleńską toczonych między naukowcami. "Porównałam je do długoletnich sporów naukowców o globalne ocieplenie, którzy okopali się na swoich pozycjach i żadne nowe fakty nie są w stanie zmienić ich przekonań" - dodaje.

Następnie ubolewa nad tym, że Krauze zaatakował ją i obraził "manipulując jej wypowiedź, by pasowała mu do tezy o podłych dziennikarzach". Podkreśla, że jest zaskoczona tym, iż Krauze "jest zdolny do takiego cynizmu".

"Filmu jeszcze nie widziałam, ale nie sądzę, by postać głównej bohaterki-dziennikarki była wiarygodna, skoro stworzono ją na podstawie fałszywych przesłanek" - podsumowuje Kolenda-Zaleska.