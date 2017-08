Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat zbieżne z oczekiwaniami

Przychody i EBITDA grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka w II kwartale br. były nieco wyższe niż średnia prognoz analityków. Zysk netto zaś nieco niższy niż szacowały biura maklerskie.

2,47 mld zł przychodów zanotowała w II kwartale 2017 r. Grupa Cyfrowy Polsat, na którą składa się satelitarna platforma telewizyjna, stacja Polsat , a przede wszystkim sieć komórkowa Plus wraz z firmami zależnymi. Tym samym wpływy grupy były o 1,1 proc. wyższe niż przed rokiem i nieco większe niż mówiła średnia prognoz analityków (2,45 mld zł).

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację Cyfrowego Polsatu zamknął się sumą 963,7 mln zł, o 3,1 proc. wyższą niż rok. Analitycy spodziewali się stabilizacji tego wyniku rok do roku.

Na czysto grupa zarobiła w kwartale 291,2 mln zł, co oznacza 22,4-proc. wzrost rok do roku i kilka milionów mniej niż szacowały biura.

Za sprawą obowiązku rejestracji kart pre-paid liczba usług świadczonych przez grupę w końcu czerwca była niższa niż rok wcześniej. Wyniosła 16,27 mln, wobec 16,71 mln rok temu. (spadek o 2,6 proc.).

W sumie grupa świadczyła po II kw. br. 2,85 mln usług pre-paid, z czego 2,62 mln to usługi sieci komórkowej Plus.

Natomiast – podobnie jak u innych operatorów mobilnych - liczba usług kontraktowych grupy wzrosła rok do roku w drugim kwartale o 4,2 proc. do 13,42 mln. Grupie przybyło zarówno abonentów telefonii komórkowej (6,81 mln usług, wzrost o 3,8 proc. rok do roku), płatnej telewizji (4,83 mln usług, wzrost o 4,4 proc.) jak i internetu (1,77 mln usług, wzrost o 5 proc.).

Udział grupy Polsat w oglądalności telewizyjnej w całym półroczu spadł do 24,9 proc. wobec 25,3 proc. rok wcześniej, a udział w rynku reklamy wzrósł do 27,6 proc. z 27,1 proc.