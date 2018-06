Bogusław Chrabota u steru Izby Wydawców Prasy

Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej", został w środę wybrany na prezesa Izby Wydawców Prasy (IWP).

– Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z tego wyboru. Jest on wyrazem uznania dla doświadczenia, profesjonalizmu, a zarazem dowodem zaufania, jakim cieszy się w środowisku Bogusław Chrabota. Jednocześnie uważamy, że nominacja redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej" na szefa Izby Wydawców Prasy świadczy bardzo dobrze o pozycji naszego dziennika na wydawniczym rynku. Jesteśmy przekonani, że w czasach transformacji, jaką przechodzi cała branża, Izba Wydawców Prasy stoi przed ważnymi wyzwaniami. Wierzymy, że doświadczenie zdobyte przez Bogusława Chrabotę w pracy dla naszego wydawnictwa będzie teraz nie do przecenienia – mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media, spółki wydającej „Rzeczpospolitą".

Bogusław Chrabota zastąpił na stanowisku Wiesława Podkańskiego, który przewodził IWP 15 lat, a tym razem nie kandydował na kolejną kadencję z powodów osobistych. Wiesław Podkański powiedział „Presserwisowi", że planuje pozostać w strukturach Izby, nie ujawnił jednak szczegółów.

„Po dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia Członków IWP, ustalono, iż wobec (r)ewolucji technologicznej i wynikających z niej zmian legislacyjnych, wobec szczególnego znaczenia, jakie dla branży prasowej nabiera ochrona praw autorskich dziennikarzy i wydawców – Prezesem Izby powinien zostać cieszący się autorytetem redaktor naczelny" – poinformowała Izba w komunikacie.

Wiceprezesami zostali Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka" oraz Dorota Stanek, prezes Polska Press Grupy (oboje ponownie) i Zbigniew Benbenek, przewodniczący rady nadzorczej Grupy ZPR Media.

Zarząd Izby liczy w sumie 15 osób. Dołączył do niego Maciej Hoffman, dotychczas dyrektor generalny.

Izba Wydawców Prasy istnieje od 1996 r. Reprezentuje interesy wydawców w kraju i za granicą.

Współdziała z Polską Izbą Druku i Polską Izbą Książki. Należy do międzynarodowych związków wydawców: gazet – WAN (World Association of Newspapers) i magazynów – FIPP (International Federation of Periodical Press) oraz europejskich stowarzyszeń wydawców prasy – ENPA (European Newspaper Publishers' Association) oraz FAEP (European Federation of Magazine Publisher).