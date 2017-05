Rekordowa wycena dla 11 bit studios

Przed godz. 11 za walor spółki trzeba zapłacić 196 zł, co oznacza ponad 2-proc. zwyżkę w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Kurs znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Tymczasem analitycy Vestor DM zaczęli wydawanie rekomendacji dla 11 bit studios od zalecenia „kupuj" z ceną docelową wynoszącą 255,8 zł na akcję, a więc ponad 30 proc. powyżej obecnej rynkowej. To najwyższa wycena dla 11 bit studios biorąc pod uwagę wydawane do tej pory dla tej spółki rekomendacje.- 11 bit studios jest unikatową spółką z sektora gier notowaną na GPW ze względu na harmonogram regularnych premier, relatywnie niskie nakłady na produkcje, innowacyjne pomysły oraz wysoką jakość gier – czytamy w raporcie Vestor DM.Analitycy podkreślają, że ostatnia produkcja – „This War of Mine" - sprzedała się łącznie w nakładzie blisko 3 mln kopii i otrzymała nagrodę publiczności za najlepszą grę Indie 2014 r. Debiut kolejnej dużej produkcji– gry „Frostpunk" - planowany jest na IV kwartał 2017 r.- Zakładamy sprzedaż gry Frostpunk na poziomie 360 tys. kopii w 2017p, 550 tys. kopii w 2018p oraz 1.7m w ciągu 4 lat od debiutu. Prognozujemy wzrost zysku netto z PLN 12.9 mln w 2016 do PLN 29.2m w 2017p i PLN 28.7m w 2018p. Na naszych prognozach spółka notowana jest na P/E 13.9x na 2017p oraz P/E 14.1x na 2018p, postrzegamy te wskaźniki jako atrakcyjne – czytamy w raporcie.Zdaniem analityków przychody z segmentu wydawniczego powinny stabilnie rosnąć zapewniając środki na dalszy dynamiczny rozwój spółki. Oczekują, że będzie ona wydawała cztery zewnętrzne produkcje rocznie.