Płatne telewizje przenoszą się na Wschód

Globalnie płatne telewizje odnotują w tym roku 202 mld dol. przychodów, a w 2022 roku będzie to niewiele mniej, bo 200 mld dol. – podała firma badawcza Digital TV Research. Za stabilną sytuację odpowiadać będą jednak głównie rozwijające się rynki azjatyckie, bo na tych bardziej dojrzałych – w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej – da się już w ciągu najbliższych lat zaobserwować spadki. W Ameryce Północnej operatorom „wyparuje" z kas 12 mld dol., w Europie Zachodniej – 566 mln dol., a w Europie Wschodniej (do której Digital TV Research zalicza Polskę) – stosunkowo niewiele, bo 28 mln dol. – Przychody operatorów podwoją się za to w 13 krajach. Najszybciej będą rosły w Indiach, imponujące wzrosty da się też zaobserwować w Chinach. Siedem z dziesięciu krajów, które odnotują najwyższe zwyżki, to będą kraje azjatyckie – komentuje Simon Murray, główny analityk Digital TV Research.

Nowym, widocznym trendem na Zachodzie jest teraz streamingowanie tradycyjnych kanałów telewizyjnych online. W maju platforma Hulu ruszyła z całym internetowym pakietem stacji streamingowanych w internecie. Zdaniem szefów platformy, dzięki temu może ona teraz być pierwszym źródłem dostępu do telewizji. Za sygnał 50 streamingowanych stacji miesięcznie trzeba zapłacić przynajmniej 39,99 dol. Nowa opcja „Hulu With Live TV" działa na razie w wersji beta, w ofercie są m.in. stacje ABC, CBS, Fox, NBC, ESPN i CNN. W tym samym czasie niemiecki ProSieben i amerykańskie Discovery założyły w Niemczech joint venture, w ramach którego będą rozwijać wspólnie serwis wideo 7TV o kolejne kanały nadawane na żywo. Obecnie 7TV nadaje: ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, ProSieben MAXX, Sat.1 Gold i kabel eins Doku oraz – dzięki zawartemu partnerstwu – niekodowane na rynku niemieckim kanały z portfolio Discovery – DMAX i TLC.

Nadawcy chcą wspólnie stworzyć „większą platformę OTT (od „over the top" – platforma z internetowym wideo), na której pojawią się również inne kanały i programy Discovery, a w przyszłości potencjalnie treści od innych partnerów". – ProSieben i Discovery są otwarte na rozmowy z innymi nadawcami, którzy chcieliby dołączyć do tego przedsięwzięcia. Co więcej, partnerzy pracują nad strategią udostępniania poprzez platformę relacji sportowych w oparciu o ofertę aplikacji 7TV i Eurosport Player – podały firmy.

W Polsce także są już takie oferty. Swoje wybrane kanały streamingują online najwięksi nadawcy, a także m.in. należąca od grudnia ubiegłego roku do Wirtualnej Polski Holding platforma internetowa Videostar.pl (w części płatnie, w części odpłatnie dla odbiorców, w modelu reklamowym).