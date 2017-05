Polacy nie lubią oglądać reklam w internecie

Problem nie maleje

Pozwolą, gdy się poprosi

W rankingu firmy OnAudience zajmujemy pierwsze miejsce na świecie pod względem odsetka odsłon internetowych, które są realizowane z komputerów z włączonym oprogramowaniem blokującym reklamy. W Polsce wynosi on ponad 42 proc.W najnowszej edycji raportu firmy PageFair, która sprawdza, jaka część internautów blokuje reklamy w sieci, także zajmujemy wysokie, bo czwarte, miejsce (robi to 33 proc. internautów). Wyprzedzają nas tylko Indonezyjczycy, Grecy i Irlandczycy (patrz: wykres). – Jest to olbrzymi problem zwłaszcza dla portali. Zauważalne są już próby walczenia z tym trendem poprzez blokowanie kontentu użytkownikom, którzy korzystają z wtyczki blokującej reklamy. Czy spowoduje to spadek używalności ad-blocka? Zobaczymy. Może jest to dobra droga pod warunkiem, że wszystkie portale będą w tej kwestii jednogłośne – komentował „Rz" Robert Stępniewski, dyrektor ds. zakupu mediów cyfrowych w domu mediowym Codemedia.Przedstawiciele największych portali potwierdzają, że polski problem z ad-blockami nie maleje, choć o korzyściach płynących z obejrzenia reklamy (opatrzone nimi treści są serwowane za darmo) mówi się internautom coraz więcej. – To zjawisko istnieje od dawna i raczej jest tak, że jako branża uczymy się z nim żyć i funkcjonować – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes organizacji IAB Polska, zrzeszającej firmy działające w polskim internecie.Z badania, jakie IAB przeprowadziło na ok. 900 osobach blokujących reklamy w sieci i prawie 1,6 tys. nieblokujących, wynikało, że głównym powodem takiego działania jest ich jakość. Gros (78 proc.) użytkowników ad-blocków wskazywało, że powodem korzystania z nich są kwestie reklamowe. 45 proc. wskazuje na kwestie techniczne, jak spowolnienie transferu danych, a 42 proc. – na ochronę swojej prywatności.Pozytywne jest dla firm to, że wielu internautów wciąga kolejne strony na tzw. białe listy, czyli wyłącza je spod działania ad-blocków, gdy witryna o to poprosi. – W badaniach widzimy zazwyczaj wszystkich internautów, którzy mają zainstalowane takie oprogramowanie, a przecież wielu z nich nie korzysta z niego na każdej witrynie – zauważa Włodzimierz Schmidt.Z badania IAB wynika, że 38 proc. użytkowników ad-blocków wyłącza go, gdy zostaną o to poproszeni przez witrynę. Te odsetki bywają w wielu przypadkach nawet wyższe. Niedawno „The Financial Times" podał, że w czasie eksperymentu przeprowadzonego w ubiegłym roku na 15 tys. zarejestrowanych darmowych użytkowników swojej witryny odkrył, że aż 69 proc. wprowadziło stronę „FT" na białą listę, gdy zostało o to poproszone. Dość dużą wyrozumiałość dla reklam internauci mają także, gdy chodzi o oglądanie bezpłatnych treści wideo.