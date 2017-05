Totolotek uruchomił twitterowego bota

Boty stają się coraz popularniejszym narzędziem w wielu dziedzinach życia. Największe firmy używają ich do zdalnej obsługi klientów, automatyzując procesy udzielania informacji. Rozwój sztucznej inteligencji jest jednym z najczęściej wymienianych trendów technologicznych na najbliższe lata. Teraz po to narzędzie sięga polski bukmacher. Jak działa jego TTbot? W nowym tweecie użytkownik wpisuje pytanie, które dotyczy wyniku konkretnego meczu, oznacza profil @TotolotekPL i publikuje wiadomość na swoim profilu. W ciągu 30 sekund otrzyma automatyczną odpowiedź z graficzną prezentacją szans na zwycięstwo jednej z drużyn. Możliwości jest jednak o wiele więcej, można zapytać o statystyki danej drużyny: np. liczbę goli strzelonych w danym sezonie, historyczne wyniki rywalizacji danych drużyn i wiele innych danych. TTbot rozpoznaje wiele możliwości zapytania, wystarczy na przykład zapytać: @TotolotekPL, jaki wynik #KORJAG? lub @TololotekPL, jakie przewidywania na najbliższy mecz #Legia albo @Totolotek, Kolejorz gole? Użytkownik otrzyma odpowiednie zestawienie i statystyki. Bot rozpoznaje bardzo wiele kombinacji oznaczeń drużyn Esktraklasy oraz skrótów literowych konkretnych spotkań.- Zaawansowana analityka danych daje coraz większe możliwości. My postanowiliśmy wykorzystać je do szybkiego pokazywania fanom piłki nożnej statystyk meczów polskiej Ekstraklasy. Jeśli to narzędzie będzie popularne wśród kibiców na Twitterze, to z pewnością będziemy pracować nad wzbogacaniem jego możliwości i rozszerzaniem zakresu wiedzy o kolejne ligi piłkarskie - komentuje Adam Lamentowicz, prezes Totolotka.