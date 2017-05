Agencja dpa zauważa, że do awarii doszło podczas ogłaszania kwartalnych wyników finansowych Facebooka, do którego należy WhatsApp.Gdy współzałożyciel Facebooka Mark Zuckerberg przedstawiał te dane, na Twitterze zaczęły pojawiać się pierwsze wpisy użytkowników, skarżących się, że WhatsApp na ich urządzeniach nie łączy się z internetem.WhatsApp to bardzo popularna aplikacja z ponad miliardem użytkowników na świecie, dla których wiadomości wysyłane za pomocą tego komunikatora niemal całkowicie zastąpiły tradycyjne smsy. W ostatnich latach liczba użytkowników utrzymywała się na stabilnym poziomie. Facebook kupił WhatsApp w 2014 roku za 22 mld dolarów.Do ostatniej większej awarii tego komunikatora doszło ponad trzy lata temu.