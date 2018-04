Rząd chce walczyć z cyfrowym naciąganiem

Rzšd chce walczyć z cyfrowym nacišganiem pexels.com

Ukryty w grach wideo hazard i uzależnienie wygrania gry od mikrozakupów dokonywanych w jej trakcie to rosnšcy problem. Resort przedsiębiorczoœci bierze go pod lupę – ustaliła „Rzeczpospolita".

