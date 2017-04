Zaczyna się kolejna edycja Targów Film Video

Akurat Lighting to polski producent z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży oświetlenia filmowego. Filarem zespołu jest Krzysztof Semeniuk, który przez wiele lat pracował jako realizator przy produkcji audycji telewizyjnych, filmów dokumentalnych i fabularnych. - Cel był prosty – stworzyć markę, która będzie synonimem jakości i nowoczesności w oświetleniu dla branży filmowej. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że nam się udało - twierdzi Semeniuk. Firma była pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie producentem oświetlenia LED dla filmu i telewizji. W 2010 r. zaprezentowała pionierskie w skali światowej rozwiązanie – nakamerową lampę LL2120 z podwójnym balansem – które wyeliminowało konieczność używania filtrów konwersyjnych. Kolejne nowości, lampa soczewkowa X1zoom, panel DL3120 oraz panele soczewkowe serii S były w kolejnych latach laureatami konkursu o medal targów branżowych Film Video Foto w Łodzi. Do tegorocznej edycji konkursu sprzęt Akurat Lighting zgłosił krajowy dystrybutor, firma BeiKS.

Lampy Akurat Lighting są codziennie wykorzystywane w wielu stacjach telewizyjnych w kraju i za granicą. Wybierają je firmy producenckie, agencje reklamowe, a także operatorzy pracujący w branży wideo. Przewagą Akurat Lighting jest wysoka jakość produktów i przystępna cena. Wśród klientów w Polsce są TVP i TVN. - Nasze lampy nakamerowe wykorzystuje się powszechnie w programach informacyjnych TVN 24. Dużą liczbę naszych oświetlaczy zainstalowano w studio TVN Kraków, w którym realizowane są seriale telewizyjne - przypomina Semeniuk. Dodaje, że firma z powodzeniem sprzedaje lampy w wielu krajach europejskich. - Mamy aktywnych dystrybutorów we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii, we Włoszech i na Łotwie. Francuzi sprzedają sporo do francuskojęzycznych krajów afrykańskich takich jak np. Maroko – tłumaczy Semeniuk.

Duża popularność produktów Akurat Lighting w branży wynika z jakości i trwałości produktów - Stosujemy najnowsze zdobycze technologii. Dlatego wszystkie nasze lampy emitują światło o niezwykle wysokiej jakości widma. Porównywalne światło oferują tylko najbardziej uznani producenci opraw LED dla filmu i telewizji na świecie – twierdzi Semeniuk. Świetna jakość lamp Akurat Lighting jest potwierdzona przez niezależne testy. Zdaniem ekspertów lampy polskiej firmy cechują się podobnymi właściwościami jak produkty światowych marek.

W ostatnim czasie Akurat Lighting podpisało umowę o partnerstwie z Fundacją Film Spring Open, założoną przez Sławomira Idziaka, wybitnego operatora, reżysera, scenarzystę i pedagoga. - W ramach tej umowy dostarczamy nasz sprzęt oświetleniowy na wszystkie eventy organizowane przez tę fundację. Jesteśmy bardzo dumni, że nasz sprzęt znalazł uznanie w oczach tak utytułowanego filmowca i będzie służył w projektach filmowych realizowanych za pomocą CINEBUSA (autobus zaprojektowany do nauki poszczególnych elementów tworzenia projektów multimedialnych – red.) – przyznaje Semeniuk. Film Spring Open organizuje coroczne warsztaty-plenery, podczas których młodzi twórcy mają możliwość nauki poprzez pracę na planie, kręcą swoje filmy, biorą udział w wykładach prowadzonych przez najlepszych specjalistów i praktycznie testują najnowszy sprzęt na rynku, aby śledzić przyszłość branży audiowizualnej.

Ostatnią, XIX edycję Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio,Video i Technologii Multimedialnych odwiedziło ponad 16 tys. osób. Jest to najważniejsza impreza branżowa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, która skupia polskie i zagraniczne grono wystawców – producentów i dystrybutorów najnowszego sprzętu i akcesoriów fotograficznych, audio i wideo-filmowych oraz zaawansowanych rozwiązań z zakresu grafiki komputerowej, techniki audiowizualnej, cyfrowej obróbki obrazu, druku, a także postprodukcji.