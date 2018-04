Telewizyjne rozdroże

Zmiany w płatnej telewizji utrudniajš telekomom decyzje, w co inwestować.

Za granicš to trend. A w Polsce mamy jeden przykład kapitałowego mariażu sieci komórkowej i płatnej telewizji: kilka lat temu Polsat kupił sieć Plus. Skšd taka cisza na wizji?

Potencjał w sieci

8 mld zł wart będzie w tym roku polski rynek płatnej telewizji: platform satelitarnych, kablowych i internetowych – uważa firma doradcza Audytel. To oznacza wzrost rok do roku o prawie 2 proc., co dla branży pozostajšcej – jak mówi Grzegorz Bernatek, główny analityk rynku TMT w Audytelu – w trendzie bocznym jest zmianš zauważalnš.

Dla inwestorów uważajšcych, że warto mieć w portfelu udziały firm œwiadczšcych usługi abonamentowe gospodarstwom domowym, to dobry prognostyk. Jest jednak jedno ale, podzielone sš opinie, czy i w jakim tempie zmieniać się będzie sposób konsumpcji telewizji. To pytanie rodzi zaœ kolejne: czy aby na pewno warto inwestować w firmy, których gros biznesu to telewizyjne kanały linearne, gdzie to widz musi dostosować się do ram...