RZECZoBIZNESIE: Albert Hupa: Duże firmy są na Facebooku tylko dlatego, że wypada

Niektóre firmy wycofujš się z Facebooka, ale sš to ruchy tylko pr?owe. Mogš sobie na to pozwolić firmy, które nie majš bezpoœredniej korzyœci z obecnoœci na Facebooku – mówi dr Albert Hupa, IRCenter, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Po wycieku danych użytkowników Facebooka, duże firmy jak WhatsApp, Playboy czy Tesla i SpaceX Elona Muska wycofały swojš aktywnoœć z portalu. W Polsce zdecydował się na to Cinkciarz.

- Facebook ma problem wizerunkowy, bo to jest kryzys pr-owy. Jednak nie jest on tak duży, jak napompowały to media. Poza tym Facebook przestał być trendy już jakiœ czas temu - mówił Hupa.

Tłumaczył, że niektóre firmy wycofujš się z Facebooka, ale sš to ruchy tylko pr-owe.

- Mogš sobie na to pozwolić firmy, które nie majš bezpoœredniej korzyœci z obecnoœci na Facebooku. Na koniec dnia jest to platforma reklamowa, gdzie można dokładnie dopasować reklamy. Facebook sporo zarabia na tym, ale nie do końca wiadomo, jak to się przekłada na sprzedaż firm wykupujšcych reklamy – wyjaœnił goœć.

- Wiele dużych firm jest na Facebooku tylko dlatego, że wypada – dodał.

Hupa przypomniał, że niektórzy będšc na Facebooku wyłšczajš własnš domenę internetowš.

- Zmienia się sposób konsumowania internetu. Starsze roczniki szukajš stron www różnych marek przez Google. Nowe pokolenie szuka tych marek na Facebooku, który dla nich jest galeriš handlowš – tłumaczył.

Podkreœlił, że Elon Musk nie miał żadnych korzyœci z bycia na Facebooku. WhatsApp jest jednak powišzany finansowo z portalem.

- Oni sš powišzani też bazami danych. WhatsApp kiedyœ był uznawany za bezpieczny komunikator, ale przestał po powišzaniu z Facebookiem – ocenił goœć.

Hupa tłumaczył, że Facebook zrobił wszystko, żebyœmy myœleli, iż nie ma innego sposobu na zarabianie w internecie i docieranie do konsumentów.

- Spece od reklamy wiedzš, że prawdziwe pienišdze i modele sprzedażowe sš gdzie indziej. One sš w reklamie display i wsparciu bezpoœrednich kanałów sprzedażowych e-commerce. Faceboook daje tylko możliwoœć dotarcia wizerunkowego i komunikacyjnego – ocenił goœć.

Do tej pory w Polsce #deletefacebook pojawił się 5 tys. razy. - Jest to praktycznie nic – ocenił goœć.

Niedługo w życie wejdzie dyrektywa RODO. - Jednak nikt nie wie, co się wydarzy. Czekamy na pierwsze pozwy. Największe firmy robiš, co mogš, żeby zabezpieczyć się wewnętrznie. Œrednie i małe nie robiš nic - przyznał Hupa.