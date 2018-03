Cinkciarz kasuje konto na Facebooku

Polski kantor internetowy wsparł akcję #deletefacebook i zlikwidował profile swoich marek w największym serwisie społecznoœciowym.

– Działalnoœć w sektorze finansowym sprawia, że prywatnoœć danych naszych klientów zawsze traktujemy jako wartoœć nadrzędnš. W konsekwencji zarzutów o wyciek danych do Cambridge Analytica podjšłem decyzję o usunięciu wszystkich prowadzonych przez nas kont w serwisie Facebook – informuje Marcin Pióro, prezes Cinkciarz.pl (sponsor drużyny Chicago Bulls), a równoczeœnie założyciel i właœciciel grupy Conotoxia Holding.

Taka reakcja to efekt afery zwišzanej z firmš Cambridge Analytica, która miała wykorzystywać zebrane z Facebooka dane ponad 50 mln użytkowników, m.in. do kampanii w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Swoje konta z serwisu usuwajš nie tylko zwykli internauci. Do zapoczštkowanej przez nich akcji #deletefacebook dołšczyły wczeœniej osobowoœci œwiata biznesu i technologii, w tym m.in. Brian Acton, założyciel WhatsApp (jego aplikację w 2014 r. za 19 mld dol. kupił zresztš Facebook) czy też Elon Musk. Strony zwišzanych z nim ...