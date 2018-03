UPC wycofało się z transakcji przejęcia Multimedia Polska

To miało być przejęcie za 3 mld zł. Tyle UPC Polska, największa telewizja kablowa w Polsce miało zapłacić za Multimedia Polska wraz z długiem. Długotrwałe negocjacje z urzędem antymonopolowym sprawiły jednak, że transakcja przestała się opłacać.

Liberty Global, właœciciel UPC poinformował dziœ w cišgu dnia, że UPC wycofuje się z transakcji po tym jak nie doszło do porozumienia z udziałowcami Multimediów co do ostatecznych warunków operacji.

- Wycofaliœmy się z transakcji nabycia Multimedia Polska po tym, jak nie udało nam się dojœć do porozumienia ze sprzedajšcymi co do zrewidowanych warunków handlowych transakcji, które uwzględniałyby obecne uwarunkowania regulacyjne i rynkowe. Pozostajemy pewni co do perspektyw biznesowych naszej działalnoœci w Polsce i będziemy brać pod uwagę inne okazje do konsolidacji – brzmi komunikat przekazany nam dziœ przez służby PR UPC Polska.

Chęć zmiany pierwotnie ustalonych warunków wynikała najprawdopodobniej z przedłużajšcej się procedury w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UPC złożyło wniosek o zgodę na przejęcie niemal 1,5 roku temu.

UOKIK stwierdził, że fuzja kablówek może ograniczyć konkurencję w kilkunastu miastach i wszczšł tzw. drugš fazę postępowania, w trakcie której UPC złożyło propozycję ustępstw. Strony do tej pory nie porozumiały się oczekiwania UOKIK musiały postawić pod znakiem zapytania podstawowe parametry transakcji ustalone przez UPC i sprzedajšcych Multimedia. O tym, że transakcja wisi na włosku pisaliœmy już w ubiegłym roku. W ostatnich tygodniach Andrzej Rogowski, prezes Multimediów ogłosił, że rozpoczšł przygotowania do refinansowania oraz że ma plan B na wypadek, gdyby do transakcji z UPC nie doszło. Jaki to plan – nie zdradził.

Grupa Liberty Global i UPC powiadomiły dziœ rano o swojej decyzji zarówno powiadomiło o decyzji UPC UOKiK i inwestorów na amerykańskiej giełdzie. Właœnie ukazał się również i komunikat urzędu w tej sprawie.

„Postępowanie przeszło do drugiego etapu, ponieważ konieczne było przeprowadzenie badania rynku. UOKiK musiał m.in. oszacować udziały UPC Polska i Multimediów Polska, a także okreœlić, na jakim obszarze spółki konkurujš ze sobš. Urzšd wysłał ankiety do przedsiębiorców zajmujšcych się dostarczaniem internetu i telewizji. Badanie pokazało, że koncentracja może zagrażać konkurencji, dlatego urzšd przedstawił UPC Polska zastrzeżenia do koncentracji. W odpowiedzi spółka przesłała dodatkowe dane i wyjaœnienia. Złożyła również kilka propozycji modyfikacji transakcji, które miały umożliwić wydanie zgody warunkowej" - czytamy.

„Żadna z nich nie zapobiegłaby jednak negatywnym skutkom koncentracji. 23 marca 2017 r. spółka UPC Polska wycofała wniosek o zgodę na przejęcie Multimediów Polska. Zgodnie z prawem antymonopolowym, UOKiK umorzył prowadzone postępowanie" – podał UOKiK.

- Przeanalizowaliœmy rezultaty badania rynku, wyjaœnienia UPC Polska i propozycje zgód warunkowych. Wynika z nich jednoznacznie, że koncentracja spowodowałaby ograniczenie konkurencji na rynkach płatnej telewizji i dostępu do internetu stacjonarnego w 11 miastach w Polsce – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Miasta, o które według urzędu rozbiła się transakcja to Chełm, Gdańsk, Gdynię, Kalisz, Kędzierzyn-KoŸle, Lublin, Mielec, Sopot, Szczecin, Tarnów i Warszawę.

- UPC Polska mogłoby tam działać nie oglšdajšc się na swoich konkurentów, kontrahentów, czy konsumentów. Spółka nie miałaby bodŸców do podnoszenia jakoœci i obniżania cen. W efekcie klienci kablówek mogliby płacić więcej – brzmi wypowiedŸ Marka Niechciała.

Według urzędu, łšczne udziały rynkowe uczestników koncentracji wahajš się w 11 miejscowoœciach od ponad 40 proc. do nawet ok. 80 proc.. Siła ich konkurentów jest tam znacznie niższa. Widać to szczególnie w porównaniu do innych sieci kablowych, œwiadczšcych usługi pakietowe, czyli telewizji i stacjonarnego internetu.

Łšczne udziały UPC Polska i Multimedia Polska sš ponad dwukrotnie wyższe niż trzech kolejnych przedsiębiorców łšcznie.

