Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat zgodne z oczekiwaniami

W ostatnim kwartale 2017 roku grupa kontrolowana przez Zygmunta Solorza odnotowała 1,7-proc. wzrost przychodów i nieznaczny spadek EBITDA. To dane zbieżne ze œredniš prognoz biur maklerskich.

Opublikowane dziœ o œwicie wyniki Grupy Cyfrowy Polsat za ostatni kwartał ubiegłego roku, a tym samym za całym 2017 rok sš zgodne z oczekiwaniami biur maklerskich, jeœli nie liczyć wyniku netto, obcišżonego w ostatniej chwili odpisami, których nikt się nie spodziewał (obniżyły wynik ostatecznie o 144 mln zł).

Przychody grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza przez ostatnie trzy miesišce 2017 roku wyniosły prawie 2,579 mld zł i były o 1,7 proc. wyższe niż rok temu. Z przedstawionych danych wynika, że dobrze radzi sobie biznes hurtowy obejmujšcy telewizję i rozliczenia międzyoperatorskie, w tym z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego.

W samym IV kwartale kanały Polsatu zanotowały nieco niższy wzrost wpływów z reklamy niż cały rynek (5,1 proc. vs. 5,6 proc.). Grupie rosły także wpływy ze sprzedaży urzšdzeń elektronicznych. O 1 proc. powiększyły się też łšczne wpływy z usług detalicznych sieci komórkowej i satelitarnej platformy.

Ogólnie œledzenie trendów w przychodach grupy utrudnia z jednej strony raportowanie segmentami, a z drugiej transakcje, które grupa przeprowadza co pewien czas. W ub.r. inwestowała w segmencie telewizyjnym, kupujšc kupiła udziały w stacjach tematycznych od ZPR, a sprzedała New Media Ventures (obsługuje programy lojalnoœciowe grupy).

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za IV kw. ub.r. spadł grupie o 3,3 proc. rok do roku do 872,7 mln zł. Spadek jest niewielki, ponieważ grupa bardzo dba o koszty. W ubiegłym roku zredukowano 138 etatów (2,8 proc. wszystkich) i na koniec grudnia ich liczba wynosiła 4,81 tys.. Dzięki temu koszty wynagrodzeń nie zmieniły się.

Na czysto grupa zarobiła w opisywanym kwartale 157 mln zł, o 54 proc. mniej niż rok wczeœniej. Zgodnie z zestawieniem prognoz biur maklerskich przygotowanych przez spółkę, analitycy spodziewali się zaœ odpowiednio 2,558 mld zł, 871,5 mln zł i 268,6 mln zł.

Wynik EBITDA grupy obniżył się głównie za sprawš obowišzujšcej od 15 czerwca ub.r. zasady roam like at home (RLAH), przewidujšcej, że za usługi mobilne w roamingu w Unii Europejskiej użytkownik płaci tak jak w swoim rodzimym kraju. W IV kw. ub.r. RLAH obniżyła wynik grupy Cyfrowy Polsat o 36 mln zł. Według wyliczeń grupy, ona sama straciła w ten sposób w drugim półroczu ub.r. 98 mln zł, a cztery sieci komórkowe w Polsce w sumie 420 mln zł. Zdaniem zarzšdu Cyfrowego Polsatu, wpływ regulacji będzie widoczny jeszcze co najmniej przez pierwszych szeœć miesięcy tego roku. Tempo wzrostu kosztów z tytułu rozliczeń roamingu UE z operatorami zagranicznymi mogš wyhamować renegocjacje umów, które podjęła grupa.

Wraz z objęciem konsolidacjš Grupy Midas (spółki Aero2, Sferia) wzrosły inwestycje Grupy Cyfrowy Polsat. W ubiegłym roku zamknęły się one sumš 739 mln zł, podczas gdy w 2016 r. 590,4 mln zł. W tym roku inwestycje grupy majš wynieœć do 10 proc. przychodów, przy czym założenie to nie uwzględnia rozrostu grupy o Netię. Cyfrowy Polsat nadal czeka na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy może jš przejšć, ale zakłada, że jeszcze w tym roku zacznie uzyskiwać synergie z tytułu zakupu. W całym 2017 roku Grupa Cyfrowy Polsat wykazała 9,83 mld zł przychodu (wzrost o 1 proc. w porównaniu z 2016 r.), 3,62 mld zł EBITDA (spadek o 0,6 proc. rok do roku) oraz 945,2 mln zł zysku netto (wobec 1,02 mld zł rok wczeœniej). Spadek zysku netto grupy to efekt wyższego podatku, który zapłaciła w minionym roku. Marża EBITDA (relacja EBITDA do przychodów) spadła do 36,8 proc. z 37,4 proc. rok wczeœniej.

Na koniec grudnia w kasie grupy było 1,17 mld zł. WskaŸnik długu netto do EBITDA wynosił 2,9 i pozwalał na wypłatę dywidendy rzędu 200-400 mln zł.

Grupa zamknęła rok œwiadczšc 16,52 mln usług (telefonii mobilnej, radiowego dostępu do Internetu i płatnej telewizji) 5,8 mln klientom. Liczba abonentów programu smartDOM, w ramach którego otrzymuje się rabat i łšczna opłata za kilka usług jest mniejsza niż ich zakup osobno, przekroczyła 1,51 mln.

W ostatnim kwartale 2017 r. grupie przybyło tym samym około 112 tys. usług, przy czym była to wypadkowa wzrostu liczby usług kontraktowych (post-paid) o 154,9 tys. i ubytku usług pre-paid.

Sam segment usług telekomunikacyjnych (głównie sieć komórkowa Plus) w IV kw. ub.r. powiększyła grono abonentów o 94,7 tys. do 8,74 mln. Natomiast w segmencie usług pre-paid Plusa grupa wykazała w sprawozdaniu 2,76 mln kart SIM, co oznacza spadek w kwartale o 58,5 tys.. W sumie, liczba aktywnych kart SIM wykazanych przez grupę wyniosła w końcu 2017 r. 11,5 mln, o około 36 tys. więcej niż we wrzeœniu ub.r. Liczba usług płatnej telewizji sprzedanej przez grupę zbliżyła się do 5 mln, przy czym grono abonentów platformy satelitarnej, płatnego mulipleksu i Ipli (z wyłšczeniem duplikujšcej te dane usługi multiroom) to 3,85 mln.