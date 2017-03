Reklamy znanych firm umieszczone koło filmów rasistowskich grup na Youtube.com

- Aby zapewnić dobry wizerunek i bezpieczeństwo naszej marki, jesteśmy zmuszeni do zatrzymania działalności na domenach Google do czasu wyjaśnienia sprawy – mówi przedstawiciel brytyjskiej sieci handlowej, Marks&Spencer. – Jest to zdecydowanie niedopuszczalne, aby nasze reklamy pojawiały się obok nieodpowiednich kontekstów. Prowadzimy rozmowy z firmą Google, aby dowiedzieć się co robią w kierunku rozwiązania tej sprawy – dodaje przedstawiciel Sky, brytyjskiej platformy cyfrowej.

Dochodzenie przeprowadzone przez "Times'a" wykazało, że reklamy znanych firm pojawiają się w domenach Google oraz YouTube obok ekstremistycznych wideo, takich jak te od rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan, która walczy o utrzymanie supremacji białych w USA, jednocześnie dążąc do ograniczenia praw innych grup rasowych i etnicznych. Dodatkowym oskarżeniem jest fakt, iż za każde 1000 kliknięć w reklamę, autorzy wideo otrzymują 6 funtów. Według obliczeń organizacje te mogły zarobić już ponad 250 tys. funtów.