Premiera najnowszej gra Vivid Games

Gra właśnie trafia do sklepów App Store oraz Google Play. „Highway Getaway" to wyścigowa gra akcji z gatunku tzw. endless runner. Została stworzona we współpracy z węgierskim studiem Invictus. Tytuł skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców zainteresowanych wyścigami samochodowymi oraz krótką, łatwą w odbiorze rozgrywką. Monetyzacja gry opiera się na połączeniu wyświetlania reklam oraz mikropłatności. Gra zajmuje mniej niż 100 MB.– To pierwsza z czterech już ogłoszonych premier 2017 r. Wspólnie ze studiem Invictus stworzyliśmy ciekawą propozycję dla entuzjastów wyścigów samochodowych. Przejrzysta mechanika i konstrukcja gry oraz świetna grafika, powinny przyciągnąć do gry rzeszę wiernych fanów – podkreśla Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.Szef bydgoskiej spółki zapowiada, że w najbliższym czasie planuje rozszerzyć dystrybucję gry o kilka dodatkowych sklepów, w tym na terenie Chin.„Highway Getaway" pozwala wcielić się w rolę kierowcy uciekającego przed policyjnym pościgiem. Produkcja oferuje kilkaset misji, dziesięć pojazdów, bogatą rozgrywkę na trzech trasach, obejmującą policyjne blokady, napady na furgonetki z kasą, tankowanie paliwa z ciężarówki cysterny, kolekcjonowanie nagród, oraz m.in. loterię z nagrodami.Vivid Games na przyszły miesiąc z kolei szykuje już kolejny hit. 20 kwietnia do graczy trafi nowa odsłona najpopularniejszej marki tej firmy – „Real Boxing Manny Pacquiao". Pierwsze półrocze zakończy z kolei premiera „Metal Fist", największej produkcji autorstwa bydgoskiego studia. W IV kwartale zapowiedziana jest też gra akcji „Outer Pioneer".