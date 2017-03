Internauci coraz czujniejsi w sieci

Z najnowszego raportu o prywatności w sieci organizacji IAB Polska wynika, że programy antywirusowe stosuje już 76 proc. polskich internautów (cztery klata wcześniej było to 73 proc.), a historię przeglądania Internetu czyści 57 proc. (w 2013 r. było to tylko 39 proc.). Prawie połowa internautów nie zamieszcza w sieci swojego zdjęcia, 37 proc. kasuje tzw. cookiesy, a 27 proc. korzysta z prywatnego trybu przeglądarek internetowych. - Jedynie 4 proc. badanych użytkowników sieci zadeklarowało, że nie korzysta z żadnych zabezpieczeń prywatności – podaje IAB. Coraz więcej osób jest też świadoma czym są tzw. ciasteczka czy cookies w Internecie (56 proc. vs. 38 proc. w 2013 r.). – Jednak w sprawie poczucia kontroli nad swoimi danymi w Internecie opinie internautów są podzielone: 34 proc. jest przekonane, że tak, 32 proc., że nie, kolejne 34 proc. – nie ma zdania. 27 proc. nie jest wystarczająco poinformowana na temat bezpieczeństwa w Internecie i ten odsetek się w ciągu ostatnich lat nie zmienił. To sygnał dla branży, że jednak trzeba jeszcze edukować i pokazywać korzyści płynące z ochrony swoich danych – mówił Paweł Kolenda, dyrektor ds. badań w IAB Polska.

Przekonanych o tym, że udostępniają swoje dane osobowe w Internecie jest 86 proc. internautów. Za najczęściej naruszające granice ich prywatności uważają telefony od sprzedawców (52 proc. wskazań), reklamy przychodzące do nich sms-em lub mms-em (45 proc.) oraz – ogólnie – wszelkie reklamy internetowe (40 proc.).