Twitter stawia na e-sport

W sumie za jego pośrednictwem pojawić się ma 1500 godzin transmisji na żywo z 15 wydarzeń w ramach wspomnianych imprez e-sportowych. Rozpoczęcie współpracy z liderami wśród firm e-sportowych Twitter ogłosił w czwartek w San Francisco. Umowa obejmuje transmisje wydarzeń zaplanowanych na ten rok, w tym stream z katowickiego Intel Extreme Masters World Championship. Rodzima impreza będzie zresztą pierwszym turniejem transmitowanym na żywo przez Twittera w ramach tej współpracy. Poza materiałami z turniejów, ESL będzie również produkowało materiały live dostępne wyłącznie na Twitterze, w tym między innymi cotygodniowy 30-minutowy program zawierający najciekawsze momenty turniejów oraz materiały zakulisowe.- E-sport rozwija się w bardzo szybkim tempie, a współpracę tę wykorzystamy jako szansę na dotarcie do zaangażowanej części społeczności, która Twittera traktuje jako podstawowe źródło treści - komentuje Anthony Noto, wiceprezes Twittera.Z kolei Johannes Schiefer, wiceszef ESL, zaznacza, że fani e-sportu są częścią cyfrowego świata, dzięki czemu współpraca z Twitterem pomoże rozwijać zasięg ESL w przypadku wszystkich najważniejszych turniejów na całym świecie.- A Intel Extreme Masters Katowice to nasze najbardziej wyczekiwane wydarzenie, dlatego cieszymy się, że materiały premium z tego turnieju, jak i kolejnych, będą docierały do jeszcze większej liczby fanów - dodaje.Materiały na żywo na Twitterze dostępne będą od 4 marca. Transmisje będą zawierały reklamy w stylu telewizyjnym, połączone z krótkimi materiałami z najciekawszymi momentami, które reklamodawcy mogą promować na Twitterze.