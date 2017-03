Netflix rusza z nowymi serialami w Europie

Z BBC One Netflix wyprodukuje serial historyczny "Troja: upadek miasta" o Wojnie Trojańskiej (będzie kręcony w RPA), a z BBC Two - thriller "Black Earth Rising" o zbrodniach wojennych. Globalnie seriale będzie dystrybuował Netflix - w Wielkiej Brytanii wyłączność będą miały współprodukujące je BBC One i BBC Two. Z Canal+ Netflix sfinansuje natomiast powstanie serialu "Szpieg" o izraelskim szpiegu Eli Cohenie, który w latach 60-tych działał w Syrii. W tym przypadku także globalnie serial będzie pokazywany na Netfliksie, ale we Francji prawa do jego emisji będzie mieć Canal+.

Wiosną do oferty Netfliksa trafią już wyprodukowane nowe europejskie seriale: m.in. niemiecki "Dark", pierwszy włoski serial Netfliksa - "Suburra" wyreżyserowana przez reżysera głośnej "Gomorry" Michele Placido oraz hiszpański serilal o telefonistkach w lat 20-tych ubiegłego wieku "Las chicas de cable. - Łącznie w produkcji mamy teraz na rozmaitych etapach, w tym także na etapie pisania scenariuszy, 90 produkcji - mówił Reed Hastings, prezes Netfliksa, na środowej konferencji w Berlinie. Jak podał, do lutego łączne nakłady na jego produkcje i koprodukcje w Europie sięgnęły 1,75 mld dol. Globalnie firma zamierza wydać na własne programy w całym tym roku ok. 6 mld dol.

Jak podał Hastings, Netflix będzie też uruchamiał w tym roku w Europie kolejne wersje językowe (ostatnimi były polska i turecka wprowadzone w ubiegłym roku), m.in. w Rumunii.